Die Bayerische kauft für Kfz-Sparte zu

3.3.2020 – Die Versicherungsgruppe die Bayerische baut ihren Aktienanteil an dem Schweizer Autoversicherer Dextra aus. Für das laufende Jahr kündigte das Unternehmen weitere gemeinsame Projekte in der Auto-Sparte an.

Die Bayerische Beamten Versicherung AG (die Bayerische) hat ihre Beteiligung an dem Schweizer Start-up Dextra Versicherungen AG um 20 Prozent auf 37 Prozent erhöht. 2017 ist die Gesellschaft (VersicherungsJournal 14.11.2017) bei dem jungen Unternehmen eingestiegen.

Gleichzeitig stockte die genossenschaftlich organisierte Pax Holding ihre Anteile an Dextra auf 44 Prozent auf, wie die Bayerische am Montag mitteilte. Für den Versicherer übernehme das Insurtech die Rolle eines Innovators in der Autoversicherung. Hier seien 2020 gemeinsame Projekte auch für den Markt in Deutschland geplant. Ins Detail ging das Unternehmen hier nicht.

„Wir sind über die neuen Kapitalmaßnahmen sehr zufrieden“, sagt Martin Gräfer, Vorstand der Versicherungsgruppe die Bayerische. „Mit dieser strategischen Beteiligung ist ein Know-how-Austausch verbunden, der beiden Seiten nutzt und zu neuen Produkten führen wird.“

Zwar sei der Schweizer Markt ist nicht eins zu eins auf Deutschland übertragbar. „Aber Dextra zeichnet sich durch starke Kundenorientierung und hohe Service-Qualität sowie durch effiziente Organisation des Versicherungsvertriebes aus. Das sind Vorteile, die sich auch in den heimischen Markt übersetzen lassen“, so Gräfer auf Nachfrage.

Telematik-Tarif für Frühjahr angekündigt

Martin Gräfer (Bild: die Bayerische)

Das bayerische Unternehmen und das Insurtech Kasko2go AG haben erst kürzlich ein gemeinsames Projekt zur Entwicklung von Telematik-Tarifen in Deutschland gestartet.

Der Versicherer plant im ersten Halbjahr 2020 stufenweise ein App-basiertes Angebot einzuführen (29.1.2020).

Vorbild ist ein Schweizer Produkt, das die Bayerische gemeinsam mit der Dextra im Nachbarmarkt einführte.

Der neue Tarif soll „sicheres und umweltbewusstes Fahrverhalten mit Rabatten von bis zu 50 Prozent gegenüber klassischen Kfz-Tarifen“ belohnen, so der Versicherer.

Die Prämie werde anhand der „tatsächlich gefahrenen Kilometer und des Fahrstils“ berechnet. Weitere Angaben zu Leistungen und Beiträgen gibt die Gesellschaft allerdings noch nicht preis.

Rabatt für Dashcam-Nutzer

Bisher bietet der Versicherer seinen Kunden in der Kfz-Versicherung einen „Dashcam-Tarif“ an. Autofahrern wird hier bis zu 15 Prozent Rabatt auf den Beitrag für Haftpflicht, Teil- und Vollkasko versprochen (30.9.2019).

Die Versicherer arbeiten daran, auch in die Kfz-Versicherung mittels Telematik mehr Varianz zu bringen, um sich vom Wettbewerb abzuheben (VersicherungsJournal Medienspiegel 29.11.19).