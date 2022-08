Die Bayerische forciert das Leben-Geschäft

10.8.2022 – Strukturelle Veränderungen sollen die Wachstumsambitionen der Bayerischen unterstreichen. Dafür schafft das Unternehmen zwei neue Positionen. Karol Musialik steigt zum Generalbevollmächtigten des Lebensversicherers auf. Ute Thoma wird das KMU-Geschäft mit den neuen Produkten der betrieblichen Altersversorgung verantworten.

Die Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G. (Versicherungsgruppe die Bayerische) stärkt ihren Geschäftsbereich Leben. Dafür führt das Unternehmen zwei neue Schlüsselpositionen mit speziellen Aufgabenstellungen ein.

Martin Gräfer (Bild: die Bayerische)

Die strukturellen Veränderungen sollen aber nicht auf Kosten der Sachversicherung gehen. „Die Bayerische wird nach wie vor die Sparten Leben und Komposit-Versicherungen mit ganzer Kraft gleichermaßen vorantreiben. Daran wird sich nichts ändern“, betont Martin Gräfer, Vorstandsmitglied der Bayerischen auf Nachfrage.

Für Vertriebspartner ändert sich nichts

Aktuar Karol Musialik (56) steigt zum neuen Generalbevollmächtigten der BL die Bayerische Lebensversicherung AG auf. In seinen Verantwortungsbereich fallen ab sofort Produktmanagement, Risiko- und Leistungsprüfung sowie Bestandsmanagement. Er berichtet direkt an Vorstandschef Dr. Herbert Schneidemann, welcher der Sparte Leben vorsteht.

Die Personalie soll aber keinen Einfluss auf den Umgang mit den Vertriebspartnern haben. „In der Ansprache und Betreuung unser Geschäftspartner ändert sich nichts. Unser Partner- und Kooperationsvertrieb unter Leitung von Maximilian Buddecke erhält durch Karol Musialik weitere Unterstützung“, erklärt dazu Gräfer.

Stärker wachsen als der Markt

Allerdings will die Bayerische weiter zulegen. „Unser Beitragswachstum in den letzten Jahren liegt sehr deutlich über der Branche – alleine in 2021 haben wir beim Neugeschäft Leben ein Wachstum von 17,5 Prozent verzeichnet“, unterstreicht der Vertriebsvorstand und verweist auf die Bilanz des Vorjahres (VersicherungsJournal 3.5.2022).

Auch im laufenden Geschäftsjahr rechnet der Versicherer „mit einem erheblich über dem Markt liegenden Wachstum“, so Gräfer.

Der neue Generalbevollmächtigte des Lebensversicherers arbeitet seit 2012 für die Gesellschaft. Zuletzt war Musialik als Leiter des Produkt-Kompetenz-Centers tätig.

KMU-Geschäft wird gepusht

Zusätzlich will der Vertriebsvorstand die zu Jahresanfang eingeführte „Unternehmens-Vorsorgewelt“ stärken. Die Verantwortung für dieses Geschäftsfeld übernimmt ab sofort Ute Thoma (52). Die Managerin ist seit 2021 für die Versicherungsgruppe tätig.

Ihr noch junger Bereich adressiert insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen. Das Angebot soll laut Gräfer Betriebe bei der Mitarbeitergewinnung und -bindung unterstützen. Neben Firmenkunden insgesamt sollen hier „zentrale Themen wie echte Nachhaltigkeit und Employer-Branding oder betriebliches Gesundheits-Management“ im Fokus stehen.

Diese Schwerpunkte hätten schon im Vorjahr positive Effekte erzielt. Als Beispiele dafür nennt der Manager die Marke Pangaea Life GmbH, die Dienstunfähigkeits-Versicherung für Soldaten sowie die neue Produktpalette für die betriebliche Altersversorgung (bAV) (8.2.2022).