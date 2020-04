Die Bayerische ergänzt ihr Direktgeschäft

8.4.2020

Die Versicherungsgruppe die Bayerische und das zur Finleap GmbH gehörende Vergleichsportal Joonko AG gaben am Montag eine Kooperation bekannt. Zunächst bietet der Versicherer seine Kfz-Policen über das Start-up an. „Beide Partner planen eine langfristige partnerschaftliche Zusammenarbeit und die Einführung gemeinsamer Produkte“, so die Bayerische in einer Mitteilung.

Im Direktvertrieb bleibe die Münchener Gesellschaft der Check24 Vergleichsportal für Versicherungsprodukte GmbH verbunden. Joonko, erst seit 2019 am Markt aktiv (VersicherungsJournal 27.8.2019), stelle hier eine Ergänzung dar, erklärte der Versicherer auf Nachfrage.

Zu konkreten Vorgaben oder dem geplanten Volumen machte das Unternehmen keine Angaben. „Die Zusammenarbeit ist ganz frisch. Deshalb bitten wir für die weiteren Pläne noch um etwas Geduld“, so die Bayerische.

Konflikte mit den Vertriebspartnern sieht die Gesellschaft durch die Kooperation nicht. „Da wir schon länger mit Check24 zusammenarbeiten und bei einigen Produkten den Direktabschluss auf unserer Webseite anbieten, sind die Makler bereits daran gewöhnt. Dieser Vertriebskanal bleibt davon unberührt“, erklärt das Unternehmen.