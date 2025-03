Die Allianz will sich zur „Customer Driven Organization“ weiterentwickeln

3.3.2025 – Die Allianz SE konnte im Geschäftsjahr 2024 sowohl beim Umsatz wie beim operativen Gewinn weitere Rekordergebnisse verbuchen. Für einen kleinen dunklen Fleck in der Erfolgsbilanz sorgte nur der leichte Rückgang bei der Weiterempfehlungsrate.

Nach Zuwächsen von gut elf Prozent auf knapp 180 Milliarden Euro beim gesamten Geschäftsvolumen und rund neun Prozent auf 16 Milliarden Euro beim operativen Ergebnis war 2024 für die Allianz SE ein weiteres ein Rekordjahr (VersicherungsJournal 28.2.2025).

Allianz sieht optimistisch in die Zukunft

Oliver Bäte (Bild: Allianz)

Entsprechend stolz präsentierten der Vorstandschef Oliver Bäte sowie Finanzchefin Claire-Marie Coste-Lepoutre am Freitag die Jahresergebnisse in München.

Er sei sehr glücklich darüber, wo das Unternehmen heute stehe, und blicke auch sehr optimistisch in die Zukunft, sagte Bäte. Dies nicht zuletzt angesichts der Entwicklung der Kennziffern in den vergangenen zehn Jahren.

Dabei zeige sich, so Bäte, dass sich nicht nur die absoluten Beträge, sondern auch die Wachstumsraten sowohl beim Umsatz wie beim operativen Ergebnis und dem Ergebnis je Aktie Jahr für Jahr meistens überall erhöht haben. Das wolle die Allianz auch in der Zukunft erreichen.

Gleiches gelte für die Dividende. Die vorgeschlagene Dividendenerhöhung um zwölf Prozent auf 15,40 Euro für das Geschäftsjahr 2024 mache die Allianz ohnehin schon zu einem der größten Dividendenzahler weltweit, ließ er wissen.

Rückgang bei der Weiterempfehlungsrate wird sehr ernst genommen

Da das Erreichen dieser Ziele sowohl von der Kundenzufriedenheit wie der Mitarbeitermotivation abhänge, nehme die Allianz es auch sehr ernst, dass die Weiterempfehlungsrate 2024 gegenüber 2023 leicht sank. Dies trotz hoher Investitionen in die Marke und die Mitarbeitermotivation.

Zurückzuführen ist dies laut Bäte auf Vertrauensprobleme der Kunden „bei einer oder zwei Einheiten in der Gruppe“. Daher habe die Allianz sehr ambitionierte Pläne, hier rasch wieder eine Verbesserung zu erreichen.

Sowohl beim Markenwert wie der Mitarbeiterzufriedenheit habe 2024 dagegen – wie permanent in den vergangenen zehn Jahren – ein weiterer Zuwachs erzielt werden können.

Eine weiterhin positive Entwicklung hier ist aus seiner Sicht nicht zuletzt angesichts der zunehmenden Unsicherheiten durch die wachsende gesellschaftliche Spaltung, die internationalen Krisen und Kriege, den Klimawandel, das wachsende Demografieproblem und den technologischen Wandel entscheidend.

Kunden werden sich künftig verstärkt vertrauenswürdigen Anbietern zuwenden

Künftig würden sich die Kunden deshalb nämlich verstärkt vertrauenswürdigen Partnern zuwenden, ist sich Bäte sicher. Ziel der Allianz sei daher, sich von einem Anbieter von weltweit besten Produkten hin zu einer „Customer Driven Organization“ weiterzuentwickeln.

Dies durch kluges Wachstum, weitere Produktivitätssteigerungen durch eine Vereinfachung der Produkte wie der Prozesse und durch die Stärkung der Widerstandskraft des Unternehmens gegen krisenhafte Ereignisse.

Bei letzterem komme es weniger auf die absolute Höhe der Solvency-II-Quote an, die bei der Allianz im Berichtsjahr von 206 auf 209 Prozent anstieg, sondern auf deren Widerstandsfähigkeit bei externen Schocks. Hier sei die Allianz bereits sehr gut aufgestellt.

Wachstumstreiber Kfz-Versicherung

Claire-Marie Coste-Lepoutre (Bild: Allianz)

Einen Mehrjahresvergleich präsentierte Bäte auch mit Blick auf die Entwicklung des operativen Gewinns. Dies, um zu demonstrieren, dass auch hier nicht nur im Berichtsjahr eine Verbesserung in allen Geschäftsbereichen erzielt werden konnte.

Demzufolge legte das operative Ergebnis im Vergleich zu 2018, dem Jahr vor der Covid- Epidemie, in der Schaden – und Unfallversicherung von 5,7 Milliarden auf 7,9 Milliarden Euro zu. In der Lebens- und Krankenversicherung wuchs es von 4,2 Milliarden auf 5,5 Milliarden Euro an und im Asset Management von 2,5 Milliarden auf 3,2 Milliarden Euro.

Im deutschen Schaden- und Unfallgeschäft, in dem es im Jahr 2023 noch eher weniger gut gelaufen war (26.2.2024), nahm der operative Gewinn 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 17,9 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zu. Der Umsatz stieg um 8,1 Prozent auf 13,4 Milliarden Euro.

Größter Wachstumstreiber war die Kfz-Versicherung. Die Schaden-Kostenquote ging trotz der hohen Naturkatastrophenschäden im zweiten Quartal 2024 in Deutschland um 0,8 Prozentpunkte auf 93 Prozent zurück, wie Coste-Lepoutre hervorhob.

Lob vor allem für die Mitarbeiter in Schaden/Unfallund im Asset Management

Sie führte diese Verbesserungen auf die gute Arbeit der in diesen Bereichen tätigen Mitarbeiter und die Qualität des Portfolios zurück. Die Kostenquote verminderte sich im Konzern von 24,6 auf 24,2 Prozent.

Das operative Kapitalanlageergebnis verbessert sich durch stark gestiegene Zinserträge um 9,6 Prozent auf drei Milliarden Euro. Es wird im laufenden Jahr aufgrund der Marktentwicklung voraussichtlich allerdings wieder etwas sinken, erwartet Coste-Lepoutre.

In der Lebens- und Krankenversicherung stieg der Barwert der Neugeschäftsbeiträge 2024 gegenüber 2023 konzernweit um 21,6 Prozent auf 81,8 Milliarden Euro. In der deutschen Lebensversicherung nahm er überdurchschnittlich um 33,5 Prozent auf 18,6 Milliarden Euro zu und in der Krankenversicherung um 34,5 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro an.

Der Gewinn der Allianz steig um sechs Prozent

Der operative Gewinn stieg in der Lebens- und Krankenversicherung konzernweit um sechs Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. Im deutschen Geschäft nahm er um 9,7 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro zu.

Besonderes Lob gab es von Coste-Lepoutre auch für die Manager des Asset Management. Das operative Ergebnis stieg bei der Pimco, einer Marke der Allianz Asset Management of America LLC, um 2,7 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro und bei der Allianz Global Investors GmbH um 9,9 Prozent auf 733 Millionen Euro.

Zu den Erwartungen für das laufende Geschäftsjahr verwiesen sowohl Coste-Lepoutre wie Bäte darauf, dass die Allianz sich bei den Zielen traditionell an den im Berichtsjahr erzielten Ergebnisses orientiere.

Zum angepeilten operativen Ergebnis von insgesamt 16 Milliarden Euro (plus/minus eine Milliarde Euro) soll die Schaden- und Unfallversicherung acht Milliarden Euro beitragen, die Lebens- und Krankenversicherung 5,5 Milliarden Euro und das Asset Management 3,3 Milliarden Euro.