DHV ist nicht tariffähig

25.6.2021 – Das Bundesarbeitsgericht hat der traditionsreichen DHV die Tariffähigkeit abgesprochen. Der Grund: Hinter der Arbeitnehmer-Vertretung stehen zu wenige Mitglieder. Die Gewerkschaft prüft jetzt eine Verfassungsbeschwerde in Karlsruhe, wo die Kollegen der NAG bereits zweimal mit dem gleichen Anliegen scheiterten. Der DGB begrüßt die Entscheidung.

Die DHV – Die Berufsgewerkschaft e.V. hat am Verhandlungstisch der Tarifpartner nichts mehr zu sagen, weil zu wenig Arbeitnehmer hinter ihr stehen. Zu dieser Einschätzung kam das Bundesarbeitsgericht (BAG) in einer aktuellen Entscheidung (1 ABR 28/20). Die Richter erklärten die traditionsreiche Gewerkschaft als nicht mehr tariffähig.

Das Gericht folgte damit einem Antrag der Vereinten Dienstleistungs-Gewerkschaft (Verdi), des Landes Berlin und Nordrhein-Westfalen sowie weiterer Antragsteller aus dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB). Die DHV kündigte an, eine Verfassungsbeschwerde zu prüfen.

DHV baute ihren Organisationsbereich stetig aus

Die betroffene Arbeitnehmervertretung nahm regelmäßig an den Tarifverhandlungen für Innen- und Außendienst der Versicherungswirtschaft teil (VersicherungsJournal 7.7.2020, 2.12.2019, 31.10.2019).

Die DHV wurde 1893 als Deutscher Handlungsgehilfen-Verband gegründet und sieht sich heute als branchenübergreifende Vertretung für kaufmännische und Verwaltungsberufe. Sie hat ihren Organisationsbereich stetig erweitert.

Seit 2014 nahm sie für sich in Anspruch, Arbeitnehmer bei privaten Banken und Bausparkassen, im Versicherungsgewerbe, im Einzelhandel, in Krankenhäusern und von Rettungsdiensten, beim Deutschen Roten Kreuz oder in der Fleischindustrie zu vertreten. Die Gewerkschaft gehört zum Christlichen Gewerkschaftsbund (CGB).

Der DHV könnte jetzt ein ähnlicher Weg bevorstehen wie der Neuen Assekuranz Gewerkschaft e.V. (NAG). Diese hatte 2015 und 2019 Verfassungsbeschwerde beim Bundes-Verfassungsgericht (BVG) in Karlsruhe eingereicht, um ihre Tariffähigkeit durchzusetzen (25.11.2019), und war vor dem obersten deutschen Gericht gescheitert.

Zuwenig Mitglieder, um Interessen durchzusetzen

Nach eigenen Angaben gehören der DHV über 66.826 Mitglieder an, die in ihrem satzungsmäßigen Zuständigkeitsbereich beschäftigt sind. Dieser erfasst nach Angaben der Gewerkschaft um die 6,3 Millionen Arbeitnehmer. Das entspreche einem Gesamtorganisationsgrad von etwa einem Prozent, führen die Erfurter Richter des BAG in einer Mitteilung zu ihrer Entscheidung aus.

In den einzelnen Zuständigkeitsbereichen schwanke der Organisationsgrad zwischen ungefähr 0,3 Prozent (kaufmännische und verwaltende Berufe bei kommunalen Arbeitgebern) und 2,4 Prozent (Versicherungsgewerbe), so das Gericht weiter.

„Wie die gebotene Gesamtwürdigung ergibt, kann selbst bei Zugrundelegung der Angaben der DHV nicht prognostiziert werden, dass diese in ihrem eigenständig bestimmten Zuständigkeitsbereich über die notwendige mitgliedervermittelte Durchsetzungsfähigkeit gegenüber den sozialen Gegenspielern verfügt“, fassen die Richter zusammen.

Die DHV könne ihre soziale Mächtigkeit auch nicht aus ihrer Teilnahme am Tarifgeschehen auf der Grundlage ihrer aktuellen Satzung herleiten, stellte das Gericht klar.

Kommentare und Bewertungen von DHV und DGB

„Wir sind traurig und empört über diesen Schlag in das Gesicht von über 70.000 DHV-Mitgliedern“, lässt sich der Bundesvorsitzende Henning Röders zu der Entscheidung zitieren. Die Gewerkschaft prüfe „die Einlegung der Verfassungsbeschwerde und erforderlichenfalls den Gang vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH)“, heißt es weiter.

Nicht verwunderlich, dass der mächtige Gegner die Entscheidung der Erfurter Richter begrüßt. „Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt im Kampf gegen die Ausweitung von ‚Billigtarifen‘“, so die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis in einer Mitteilung des DGB.

„Die Anforderungen an die Schlagkraft und Zukunftsfähigkeit der Gewerkschaften steigen, wie nicht zuletzt auch die Corona-Pandemie gezeigt hat. Umso mehr muss den Aktivitäten von Scheingewerkschaften entgegengetreten werden“, unterstreicht die Verdi-Vertreterin.

NAG holte sich in Karlsruhe zwei Abfuhren

Die NAG hatte mit ihrer Verfassungsbeschwerde vor dem BVG in Karlsruhe kein Glück. Der Beschluss (1BvR 1/16) trägt den Titel „Erfolglose Verfassungsbeschwerde zur Tariffähigkeit von Gewerkschaften“.

Die NAG will, wie auch die DHV verkündet hat, den Weg zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EMGR) in Straßburg antreten. Eine Entscheidung aus Straßburg oder eine weitere Stellungnahme der NAG liegen bisher nicht vor.