DFV will die Vertriebskosten senken

25.3.2022 – Mit dem „Projekt 22“ will die Deutsche Familienversicherung in diesem Jahr das „größte Wachstum, den besten Kundenservice, die höchste Automatisierung, die beste Produkte und die beste Online-Kommunikation“ der Branche umsetzen. Vor allem aber geht es um mehr Effizienz im Vertrieb und weniger Storno.

„Wir haben wichtige Hebel der strukturellen Profitabilität identifiziert und realisiert“, sagte Dr. Stefan Knoll, Gründer und CEO der DFV Deutsche Familienversicherung AG (DFV), am Donnerstag bei der Präsentation der Geschäftsergebnisse 2021 vor der Presse. Wesentliche Stellhebel, um nach fünf Jahren wieder in die Gewinnzone zu gelangen, sind die Vertriebskosten und das Storno.

Vertriebskosten: weniger als zwölf Monatsbeiträge

Stefan Knoll (Bild: DFV)

„Wir werden 2022 wieder darauf achten, dass die Vertriebskosten wieder unter zwölf Monatsbeiträge sinken“, so Knoll. Ohne weitere Details zu nennen, sprach er von mehr Effizienz.

Im Februar hatte die DFV mitgeteilt, dass sie sich von ihren Vertriebsvorstand Stephan Schinnenburg trennt (VersicherungsJournal 18.2.2022). Die seinerzeit genannten vorläufigen Eckdaten mit einem Vorsteuerverlust von 0,8 Millionen (nach Steuern sind es 1,7) für 2021 wurden nun mit dem Jahresabschluss bestätigt.

Laut Geschäftsbericht 2021 betrugen die Abschlussaufwendungen 46,95 Millionen (Vorjahr; 42,0; VersicherungsJournal 19.3.2021). Die laufenden Beiträge aus neugezeichnetem Erstversicherungs-Geschäft machten aber nur 22,6 (29,3) Millionen Euro aus. Da der Anteil der Rückversicherer positiv mit 25,9 (22,7) Millionen zu Buche schlug, wurden für den Versicherungsvertrieb netto letztlich nur 37,6 (30,2) Millionen Euro aufgewendet.

Strukturell profitabel – halbe Rechnung

In der „Knollschen G&V-Rechnung“ ist die DFV „strukturell“ profitabel. Der Jurist Knoll zieht von den Bruttobeiträgen nur die Aufwendungen für Versicherungsfälle und die Verwaltungskosten ab – und kommt auf positive 19,3 Millionen Euro.

Die in seiner Rechnung 30,9 Millionen Euro ausmachenden Vertriebsausgaben nennt er „Wachstumsinvestitionen“. Das Wachstum linear fortgeschrieben, sei Profitabilität „nur eine Frage der Zeit – und die ist jetzt gekommen“, so Knoll.

Dass der Verlust 2021 letztlich so klein ausfiel, liegt am Ergebnis aus Kapitalanlagen von 10,8 (0,9) Millionen Euro. Allein aus dem Verkauf von Anlagen wurden per Saldo 8,7 (0,5) Millionen Euro außerordentlicher Ertrag erzielt.

Neue Produkte

Zur Weiterentwicklung der DFV wird laut Knoll seit der zweiten Kalenderwoche das „Projekt 22“ mit fünf einfachen Zielen umgesetzte (größtes Wachstum, bester Kundenservice, höchste Automatisierung, beste Produkte und beste Online-Kommunikation – immer gemessen an der Branche).

In diesem Kalenderjahr hat die DFV ihr Angebot bereits um eine Tierkranken-Operationskosten-Versicherung erweitert. Weitere Neuerungen sollen der „Zahnsofortschutz“ sein, bei dem man von einem Wettbewerber „abgeschaut“ habe, eine neu kalkulierte Unfallpolice und ab Oktober eine Risiko-Lebensversicherung. Ab Juli werde man zudem mobile Endgeräte für Bestandskunden „als add-on“ absichern.

Nachgedacht werde auch über mehr aktives Rückversicherungs-Geschäft. 2021 erzielte die DFV erstmals 17,7 Millionen Euro laufenden Beitrag im Neugeschäft aus der arbeitgeberfinanzierten tariflichen betrieblichen Pflegezusatz-Versicherung „CareFlex Chemie“ (7.1.2021).

Details im Geschäftsbericht 2021 unter diesem Link.