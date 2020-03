DFV wächst in 100.000-Neukunden-Schritten

20.3.2020 – Zumindest aus vertrieblicher Sicht betrachtet herrscht bei der DFV Deutsche Familienversicherung keine Krisenstimmung. Im ersten Quartal lief es bereits besser als erwartet, so dass das Jahresziel von wiederum 100.000 Neukunden realisierbar scheint. In einer Telefonkonferenz berichtete Firmenchef Dr. Stefan M. Knoll über das Jahr 2019 und seine weiteren Pläne.

Die vornehmlich in der Krankenzusatz-Versicherung tätige Deutsche Familienversicherung AG (DFV) will 2020 sowie 2021 um jeweils rund 100.000 Neuverträge wachsen und damit den Bestand um 30 Prozent ausbauen. Trotz Corona sei man „on track“, sagte Firmenchef und Gründer Dr. Stefan M. Knoll am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Per 17. März seien schon über 25 Prozent des für 2020 geplanten Neugeschäfts gezeichnet.

Stefan Knoll (Archivbild: DFV)

80 Prozent aus dem Netz

Beim Vertrieb spüre man bisher keine Eintrübung, denn man sei „die einzige Versicherungs-Gesellschaft, die technisch in der Lage ist, alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mobil und damit von zu Hause arbeiten zu lassen“, so Knoll. Zwischen 70 und 80 Prozent des Vertriebes sind seinen Ausführungen zufolge digital.

Jeweils zwischen zehn und 15 Prozent des Neugeschäfts schreibt die DFV über Kooperationspartner und Makler.

Auswirkungen der Corona-Krise spürt die DFV aktuell vor allem bei der Kapitalanlage durch die Talfahrt der Märkte. Hier habe man gegenüber dem Jahresultimo circa zehn Millionen Euro verloren. Als Reaktion auf die Krise habe man Cash-Positionen aufgebaut. Das heißt, insbesondere spanische und italienische Staatsanleihen verkauft.

98 Prozent der Neukunden nutzten das Kundenportal

Die DFV-Mitarbeiter arbeiteten alle von zu Hause aus. Ein Absinken der Produktivität sei nicht zu erkennen, so Knoll. Mit diesen Erfahrungen könnte es nach der Krise unternehmensweit zu einem Umdenken bei der Organisation von Arbeit kommen.

Dank Digitalisierung kann die DFV einige Leistungsarten inzwischen zu rund 80 Prozent dunkel verarbeiten. Rund 98 Prozent der Neukunden nutzten aktiv das eigene Kundenportal. Knoll berichtete weiter, dass man im Rahmen der Digitalisierungs-Strategie outsourcen und die Infrastruktur auf einer dedizierten Infrastruktur einer Telekomtochter betreiben lassen werde.

DFV-Kennzahlen des Jahres 2019. Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: DFV)

DFV bleibt weiter in der Verlustzone

Das schnelle Wachstumstempo hat seinen Preis. Zwar fiel der Verlust nach Steuern 2019 mit 2,1 Millionen Euro kleiner aus als erwartet (Vorjahr: - 3,4; VersicherungsJournal 5.4.2019), aber auch 2020 bleibt man voraussichtlich in der Verlustzone.

Hohe Wachstumsinvestitionen für den weiteren Ausbau des Vertragsbestands um jeweils 100.000 Neukunden 2020 und 2021, Ausgaben für die zunehmende Digitalisierung und den Auf- und Ausbau neuer Vertriebswege und der Organisation ließen einen Verlust vor Steuern (Ebit) zwischen neun und elf Millionen Euro erwarten, so Knoll.

Hier würden sich auch die Vorbereitungen für die tarifvertraglich geregelte Pflege-Branchenlösung „Careflex“ auswirken, die ab Mitte 2021 umgesetzt werde. Bekanntlich wird die DFV zusammen mit dem R+V-Konzern und den Barmenia Versicherungen die erste bundesweit branchenweite, arbeitgeberfinanzierte tarifliche Pflegezusatz-Versicherung für die Tarifbeschäftigten der Chemie- und Pharmaindustrie anbieten (4.12.2019).

Details finden sich im Geschäftsbericht 2019 unter diesem Link.