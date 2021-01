DFV profitiert von wachsenden Online-Käufen

22.1.2021 – Auf die DFV Deutsche Familienversicherung mit ihrem Online-Vertrieb wirkte sich Corona nur negativ auf die Auslands-Krankenversicherung aus. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte sie ein neues Prämienvolumen von knapp 30 Millionen Euro. Die Bruttobeiträge legten um über 26 Prozent zu. Das Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (Ebit) ging nach vorläufigen Zahlen von minus 5,2 auf minus zehn Millionen Euro zurück. Im laufenden Jahr soll ein neues Kombiprodukt eingeführt und eine Lebensversicherungs-Gründung beantragt werden. Geplant ist der Markteintritt in Österreich als Test für weitere Expansionen.

„Ich habe keine Veranlassung, unsere Wachstumsstrategie nicht fortzuschreiben“, stellte Dr. Stefan M. Knoll, Gründer und Vorstandvorsitzender der DFV Deutsche Familienversicherung AG fest. In einer Online-Pressekonferenz präsentierte er erste vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr und die Pläne für das laufende Jahr.

Corona wirkt sich nur auf Auslandskranken negativ aus

Stefan M. Knoll (Bild: DFV)

„Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und sind sehr stolz darauf, dass wir unsere ambitionierten Wachstumsziele auch in Zeiten der Covid-19-Pandemie erreichen konnten. Das haben wir vor allem unserem stabilen Kerngeschäft zu verdanken“, fasste Knoll zusammen. „Leute lernen, online zu kaufen, und wir nehmen dieses Momentum mit.“

So sei die Tierkrankenversicherung gewachsen, da sich insbesondere viele Singles Hunde oder Katzen zugelegt hätten. Dank Online-Direktvertrieb wirkte sich Corona nur bei der Auslands-Krankenversicherung negativ aus. Insgesamt erzielte die DFV neues Prämienvolumen von knapp 30 Millionen Euro. Über 90.000 Verträge wurden abgeschlossen.

Der Vertragsbestand erhöhte sich um rund 40.000 auf über 550.000 Stück, was einem Plus von 7,7 Prozent entspricht. Die Bestandbeiträge erhöhten sich um 223,3 Prozent auf 125 Millionen Euro. Auch die gestiegenen Bruttobeiträge legten zweistellig zu um 26,2 Prozent auf fast 115 Millionen Euro. Hier zeige sich der starke Zuwachs insbesondere im Sachversicherungs-Geschäft, so Knoll.

Ärgerliche Methodendiskussion mit der Bafin führte zum „CareFlex“-Umstieg

Den Umstieg vom Konsorten zum Rückversicherer bei der arbeitgeberfinanzierten tariflichen betrieblichen Pflegezusatz-Versicherung „CareFlex Chemie“ (VersicherungsJournal 7.1.2021) bezeichnete Ideengeber Knoll „als Enttäuschung des Jahres“. Er sieht sich als Opfer der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin).

Diese hatte die Deutsche Prüfstelle für Rechnungswesen mit einer Stichprobenprüfung beauftragt. Danach sei eine „Methodendiskussion mit der Bafin“ entbrannt über den Nachweis einer ausreichenden Sicherheit bei der Kalkulation des Rechnungszinses von zwei Prozent als Konsorte.

„Die DFV hat 2020 einen Wert von 2,5 Prozent erreicht. Eine Studie bestätigte 75 Prozent Sicherheit; die Bafin forderte 90 Prozent.“ Die Kosten für „CareFlex“ bezifferte Knoll auf 3,5 Millionen Euro und zog das Fazit: „Der erzwungene Ausstieg ist ärgerlich und im Ergebnis unbegründet.“ Eine andere derart große Branchenlösung hält er in den nächsten Jahren marktweit nicht für machbar.

Aktionäre brauchen ein weiteres Jahr Geduld

Das Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (Ebit) ging nach vorläufigen Zahlen von minus 5,2 auf minus 9,95 Millionen Euro zurück. Damit liegt der Verlust in der frühzeitig kommunizierten Zielbandbreite von minus neun bis minus elf Millionen Euro.

Als Gründe wurden die hohen Vertriebsausgaben, das Corona-bedingt schwächere Anlageergebnis sowie die „CareFlex Chemie“-Kosten genannt.

Für 2021 ist ein verbesserter operativer Jahresverlust von circa vier Millionen Euro geplant. Bei Fortschreibung der derzeitigen Geschäftspolitik sollen ab dem Geschäftsjahr 2022 wieder positive Ergebnisse erzielt werden. Ursprünglich wurde ein Turnaround bereits in 2021 in Aussicht gestellt.

Neue Produkte, Unternehmen und Märkte in 2021 in Planung

In diesem Jahr soll das Bestandsvolumen im originären Geschäft um 25 Prozent auf rund 150 Millionen Euro erhöht werden. Hinzu kommt ein Rückversicherungs-Volumen aus der „CareFlex“-Vereinbarung von rund 40 Millionen Euro.

Impulse sollen von neuen Produkten ausgehen. Noch im ersten Halbjahr ist die Einführung eines Kombiprodukts geplant. Weitere sollen folgen. Einzelheiten nannte Knoll nicht: „Lassen Sie sich von unserem Einfallsreichtum überraschen“, vertröstete er. Für die Gründung eines Lebensversicherers möchte er den Antrag Ende des Jahres stellen. Ein Kranken- und ein Sachversicherer sollen folgen.

Parallel plant Knoll, nach Europa zu expandieren. Zunächst hat er Österreich wegen der fehlenden Sprachbarriere im Blick. Ab dem zweiten Quartal soll dort ein Produkt auf den Markt kommen. „Österreich ist ein Übungsfeld, ein Testfeld für ganz Europa. Wenn es hier gut läuft, werden wir als nächstes in ein Flächenland gehen“, blickte der DFV-Vorsitzende in die Zukunft.