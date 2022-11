DFV-Chef Knoll will doch nicht Oberbürgermeister werden

10.11.2022

Dr. Stefan M. Knoll, Gründer und Vorstandsvorsitzender der DFV Deutsche Familienversicherung AG, wird nicht in die Politik wechseln. Im April noch hatte er auf einer Veranstaltung bekannt gegeben, dass er 2024 Oberbürgermeister von Frankfurt am Main werden will (VersicherungsJournal 27.4.2022).

Die Ankündigung von Knoll und seine Ambitionen auf das Amt im Römer resultierten aus der skandalumwitterten Amtszeit des amtierenden Oberbürgermeisters Peter Feldmann, der sich vor Gericht wegen Korruptionsvorwürfen verantworten muss. Am 6. November schickten die Bürger der Mainmetropole Feldmann nach Hause, wie unter anderem Die Hessenschau berichtete.

„Im Vorfeld zur Abwahl habe ich bereits erklärt, dass ich im Falle einer Abwahl von Peter Feldmann weiterhin als Vorstandsvorsitzender die börsennotierte Deutsche Familienversicherung führe. Auf einen Wechsel in die Politik deutlich vor dem regulären Wahltermin im Jahr 2024 bin weder ich, noch mein Unternehmen eingestellt“, erklärte Knoll auf seinem Linkedin-Profil.

Stefan Knoll (Bild: DFV)

Der Unternehmer wurde Mitte März auf dem Parteitag der Frankfurter CDU zum Schatzmeister und Schriftführer des CDU-Kreisverbandes gewählt. Die Entscheidung, Knoll im Zuge der Neuaufstellung nach den Wahldebakeln 2021 zu nominieren, galt auf der politischen Bühne laut regionalen Medien als Überraschung.