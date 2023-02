DEVK Rückversicherung stockt Personal und Leitungsposten auf

13.2.2023 – Die Gesellschaft ist in den vergangenen Jahren gewachsen und erweitert daher ihre Führungsebene um mehrere Mitglieder. Daneben soll auch das Personal aufgestockt werden. Für den Versicherungskonzern ist der Geschäftszweig ein strategisches Wachstumsfeld.

WERBUNG

Die DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG meldet für das Jahr 2022 einschließlich der DEVK-Tochter Echo Reinsurance Ltd. mit Sitz in der Schweiz nach vorläufigen Zahlen gerundet 800 Millionen Euro gebuchte Beiträge der aktiven Rückversicherung. 2018 waren erst 383 Millionen Euro erlöst worden.

Die Zahl der Länder, in denen der Rückversicherer vertreten ist, stieg von 84 in 2018 auf aktuell 104. Die Kundenzahl wuchs von 587 in 2017 auf inzwischen 807.

Strategisches Geschäftsfeld für die DEVK

„Weil wir unseren Service in Qualität und Geschwindigkeit beibehalten, hoffen wir, die kontinuierliche Entwicklung in der Rückversicherung fortsetzen und weiter wachsen zu können“, kommentiert die Sprecherin des Unternehmens, Maschamay Poßekel, die Entwicklung.

Zur Bedeutung des Geschäftszweigs für den Konzern erklärte sie: „Die Rückversicherung ist ein strategisches Wachstumsfeld im DEVK-Konzern. Ziel ist es, das deutsche Erstversicherungs-Geschäft durch profitables Rückversicherungs-Geschäft international zu diversifizieren.“

Mehr Geschäft verlangt nach mehr Personen in der Leitung

Wolfgang Jöbkes (Bild: Jürgen Naber)

Mit dem wachsenden Geschäft werden auch mehr Leute ins Unternehmen geholt und Führungsposten besetzt. „Die neue Führungsstruktur ist nötig, um auch in Zukunft der steigenden Komplexität des Geschäftsmodells gerecht zu werden“, so die Sprecherin.

Wolfgang Jöbkes (63) leitet nun den Bereich Rückversicherung als CUO und ist zum Generalbevollmächtigten ernannt worden. Der Versicherungskaufmann und Fachwirt ist bereits seit 43 Jahren im Unternehmen.

Beatrix Grimm (51) wurde zur Executive Vice President (EVP) und Deputy CUO ernannt. In ihrer Funktion soll sie maßgeblich zur Unternehmenssteuerung beitragen, wie es in einer Meldung der DEVK heißt. Sie ist seit 20 Jahren bei dem Versicherer.

Last auf viele Schultern verteilen

Cliff Falkenhagen (38) und Thomas Funken (53) sind ebenfalls zu EVPs befördert worden. Falkenhagen verantwortet unter anderem das Gebiet „Fachgebiet Analytics mit Aktuariat und Modelling“. Funken kümmert sich unter anderem um Accounting und Bilanzierung.

Im Bereich Analytics unterstützt Dr. Falk Niehörster (47) das Führungsteam als Senior Vice President (SVP).

„Wir verteilen die Verantwortlichkeiten und Aufgaben auf mehrere Schultern und stellen damit sicher, dass wir auch bei wachsendem Geschäft weiter schnellen Service bieten können“, erklärt Poßekel. Denn das Unternehmen wolle mit wachsendem Geschäft auch die Anzahl der Mitarbeiter kontinuierlich ausbauen, wie sie auf Nachfrage des VersicherungsJournals bestätigte.