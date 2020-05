DEVK Kranken beruft Dirk Kopisch in den Vorstand

20.5.2020

Neu im Vorstand der DEVK Krankenversicherungs-AG ist seit dem 1. Mai Dirk Kopisch (55), wie das Unternehmen erst am Dienstag mitteilte. Der Manager folgt auf Sylvia Peusch (61), die Ende Januar 2021 in Rente geht. Peusch gehört seit 2013 dem Führungsgremium der Gesellschaft an (VersicherungsJournal 2.7.2013).

Kopisch wechselte 1995 nach 13 Jahren bei den Victoria Versicherungen zur neu gegründeten DEVK. Gemeinsam mit seiner Chefin Peusch baute er die Sparte Kranken bei dem Kölner Versicherer auf. 2013 erhielt er Prokura. Neben Kopisch gehört weiter Jürgen Dürscheid zum Führungsgremium der Gesellschaft.

Dirk Kopisch (Bild: DEVK)

2019 verzeichnete die DEVK-Krankenversicherung nach eigenen Angaben 100 Millionen Euro gebuchte Bruttobeiträge und steigerte damit ihr Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 Prozent. Der aktuelle Geschäftsbericht des Unternehmens liegt noch nicht vor.