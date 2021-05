DEVK impft Mitarbeiter und Vertriebspartner ab 14. Mai

12.5.2021

Am Brückentag sollen rund 330 Beschäftigte in der Kölner Zentrale der DEVK Versicherungen ihre Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten. Unterstützt werde die Gesellschaft dabei von einer regionalen Hausarztpraxis. Die Allgemeinmediziner können seit vergangener Woche unbegrenzt Corona-Vakzine bestellen. Die Annahme des Angebots sei für Mitarbeiter freiwillig.

Insgesamt drei Ärzte und weiteres medizinisches Personal sollen nach ärztlicher Aufklärung die Beschäftigten der DEVK-Zentrale, der Regionaldirektion Köln sowie Vertriebspartner der Region immunisieren. Die zweite Impfung sei für den 25. Juni vorgesehen, so dass die Beschäftigten geschützt in die Ferienzeit starten könnten, so der Versicherer.

DEVK Impfszentrum (Bild: Jürgen Naber)

„Wir werden alle Impfdosen nutzen, die wir bekommen können“, lässt sich DEVK-Chef Gottfried Rüßmann zu der Aktion zitieren. Er lasse sich am 14. Mai selbst Astrazeneca verabreichen.

Ab Juni dürfen auch die 12.000 Betriebsärzte impfen. Vorbereitungen für ein unternehmenseigenes Angebot haben Allianz SE, Zurich Gruppe Deutschland, Generali Deutschland AG und R+V Versicherungen getroffen (VersicherungsJournal 23.3.2021, Medienspiegel 10.3.2021). Auch die Dax-Konzerne rüsten sich (16.4.2021).

Die Hannoveraner Versicherer wollen loslegen, sobald sie über Impfdosen verfügen (Medienspiegel 27.4.2021). Am Dienstag hatten sie nach Angaben der Talanx AG ihre Impfstraße startklar.