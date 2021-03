Deutscher Markt verliert für OVB an Bedeutung

24.3.2021 – Entgegen den negativen Erwartungen zu Beginn der Coronakrise erzielte der Finanzvermittler OVB 2020 mit einem Umsatz von rund 270 Millionen Euro das beste Ergebnis. Das Ebit kletterte im Konzern um 5,7 Prozent auf knapp 15 Millionen Euro. In Deutschland blieb der Umsatz mit rund 61 Millionen Euro nahezu stabil. Die Zahl der deutschen Kunden sank erneut, und zwar auf unter 610.000. Konzernweit stieg die Kundenzahl um 5,5 Prozent auf 3,96 Millionen. Das Konzernergebnis 2020 beträgt 10,5 nach 11,0 Millionen Euro im Vorjahr.

WERBUNG

„Wir sind von einer feierlichen Stimmung in den Krisenmodus übergegangen. 2020 war ein anspruchsvolles Jahr“, beschrieb Mario Freis, CEO des Finanzvermittlungs-Konzerns OVB Holding AG, die Situation im 50. Jubiläumsjahr. Doch entgegen den negativen Erwartungen vor zwölf Monaten konnte er es auf der diesjährigen Online-Bilanzpressekonferenz als „sehr erfolgreich“ bezeichnen.

Ende März 2020 war Freis noch von einem Rückgang der Erträge aus Vermittlungen und des operativen Ergebnisses im laufenden Geschäftsjahr ausgegangen (VersicherungsJournal 1.4.2020). Nun konnte er mit 270,6 Millionen Euro die höchsten Erträge aus Vermittlungen in der Unternehmensgeschichte präsentieren. Sie stiegen um 4,9 Prozent. 77,3 Prozent des Umsatzes stammt aus dem Ausland.

In Deutschland nahm das Ebit um 2,6 Prozent zu

Das Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (Ebit) kletterte im Konzern um 5,7 Prozent auf 14,9 Millionen Euro. Die in 15 europäischen Ländern mit 5.248 hauptberuflichen Finanzvermittlern aktive OVB erzielte in Mittel- und Osteuropa eine Ebit-Steigerung um 28,0 Prozent auf 14,2 Millionen Euro. Besonders beachtliche Zuwächse wurden in Tschechien, Rumänien, Polen und der Slowakei erreicht.

Das Ebit des Segments Süd- und Westeuropa ging dagegen deutlich zurück um 13,5 Prozent auf 4,2 Millionen Euro. Erklärt wurde diese Entwicklung unter anderem durch erhöhten Aufwand für die Digitalisierung. In Deutschland nahm das Ebit um 2,6 Prozent auf 8,1 Millionen Euro zu. Die „OVB steigerte Umsatz, Ergebnis und den operativen Cashflow“, stellte CFO Frank Burow heraus.

Finanzvermittlerzahl geht zurück

Von den gesamten Vertriebsprovisionen in Höhe von 270,6 Millionen Euro entfiel mit 130,4 Millionen knapp die Hälfte auf die Region Mittel- und Osteuropa. 78,9 Millionen Euro oder 29,1 Prozent steuerte Süd- und Westeuropa bei.

In Deutschland ging der Umsatz zwar in absoluten Zahlen nur leicht um 0,4 Prozent von 61,6 auf 61,3 Millionen Euro zurück. Da die anderen beiden Regionen aber um 6,0 beziehungsweise 7,6 Prozent zulegen konnten, sank der Deutschland zuzurechnende Umsatzanteil von 23,9 auf 22,7 Prozent. Damit hat das kleinste Segment weiter an Bedeutung verloren.

Diese Entwicklungen spiegeln sich auch in der Zahl der Finanzvermittler wider. In Deutschland schrumpfte sie von 1.295 auf 1.242. In Mittel- und Osteuropa dagegen stieg sie um 5,2 Prozent auf 3.071 und in Süd- und Westeuropa sogar um 9,4 Prozent auf 935.

(Bild: OVB)

Zahl der deutschen Kunden sinkt weiter

Bereits im Jahr 2019 sank die die Zahl der deutschen Kunden im Jahresverlauf von 616.775 auf 612.982. Ende 2020 waren es 609.432. Die Produktnachfrage war weiterhin breit gestreut. 29,0 (Vorjahr: 24,7) Prozent des Neugeschäfts in Deutschland entfielen auf fondsgebundene und 15,2 (16,1) Prozent auf sonstige Vorsorgeprodukte.

Der Anteil der Produkte im Bereich Bausparen/ Finanzierungen sank von 21,0 auf 17,8 Prozent. Das Geschäft mit Sach-, Rechtsschutz- und Unfallversicherungen in Deutschland machte 14,0 (14,1) Prozent aus.

Konzernweit stieg die Kundenzahl um 5,5 Prozent auf 3,96 Millionen. Mit über 50 Prozent des Neugeschäfts dominierten Vorsorgeprodukte: Fondsgebundene hatten einen Anteil von 33,5 Prozent, sonstige von 22,7 Prozent und staatlich geförderte von 9,6 Prozent. Andere Versicherungen gingen zurück von 18,7 auf 16,6 Prozent.

(Bild: OVB)

Konzernergebnis geht leicht zurück

Das negative Ergebnis der Zentralbereiche einschließlich Konsolidierungseffekte weitete sich von 9,7 auf 11,6 Millionen Euro aus. Das Finanzergebnis fiel von 1,3 auf -0,2 Millionen Euro. Nach Ergebnisanteilen anderer Gesellschafter verbleibt ein Konzernergebnis von 10,5 nach 11,0 Millionen Euro im Vorjahr. Die Dividende soll stabil bei 0,75 Euro je Aktie bleiben zuzüglich 0,25 Euro Jubiläumsbonus.

Auch im Jahr 2021 geht die OVB davon aus, ihren Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Vermittler- und Kundenzahl sollen steigen. Es wird mit einem leichten Anstieg der Erträge aus Vermittlungen und einem stabilen operativen Ergebnis gerechnet – vorbehaltlich Corona-bedingter Unsicherheiten.