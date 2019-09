Deutsche Steuerberater-Versicherung zahlt keine Zinsen mehr

16.9.2019

Die Deutsche Steuerberater-Versicherung, Pensionskasse des steuerberatenden Berufs VVaG hatte im Dezember eingeräumt, dass sie per Ende 2017 die Solvabilitätskapital-Anforderung um 18 Millionen Euro unterschritten hat. Die Unterdeckung drohe auch für 2018 fortzubestehen (VersicherungsJournal 6.12.2018). Im Sommer wurden Sanierungsschritte angekündigt (21.6.2019).

WERBUNG

Unterdessen wirkt sich die Krise auch auf Gläubiger aus, die eine nachrangige Inhaber-Schuldverschreibung der Gesellschaft gezeichnet haben. Sie werden die am 17. September für dieses Wertpapier für die vergangenen zwölf Monate fälligen Zinsen vorerst nicht erhalten. Das hat die Versicherung am Freitag per Ad-hoc-Mitteilung bekannt gegeben.

Die Anleihegläubiger seien aufgefordert worden, auf die Zinsen zu verzichten. Diese hätten Mitte August ihre Entscheidung von der Prüfung bestimmter noch vorzulegenden Unterlagen abhängig gemacht. Dieses Votum wolle die Steuerberater-Versicherung zunächst abwarten.