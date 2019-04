Deutsche Familienversicherung wünscht sich mehr Maklergeschäft

5.4.2019 – Die DFV Deutsche Familienversicherung verzeichnete nach vorläufigen Zahlen 2018 ein Neugeschäftswachstum von 37,6 Prozent. Wichtigster Absatzträger waren Krankenzusatz-Versicherungen. 70 bis 80 Prozent wurden via Internet gewonnen. Der Bestand sank infolge der Beendigung eines Wohngebäudeportfolios von 465.000 auf 455.000. Das Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit ging von 2,1 auf minus 4,1 Millionen Euro zurück. Der Nettoverlust im Geschäftsjahr 2018 beträgt 3,3 Millionen Euro.

„Wir werden unsere Kundenzahl bis Ende 2019 auf eine Million verdoppeln“, hatte Stefan M. Knoll, Gründer und Vorstandvorsitzender der DFV Deutsche Familienversicherung AG, im letzten Jahr ambitioniert in Aussicht gestellt (VersicherungsJournal 30.4.2018). Trotz eines Neugeschäftswachstums von 37,6 Prozent gegenüber dem Jahr 2017 auf 55.263 Verträge, sank der Bestand im Jahr 2018 tatsächlich aber von 465.000 auf 455.000.

Krankenzusatz-Versicherungen bleiben Hauptabsatzträger

Michael Morgenstern (Bild: Ullrich)

„Wir blicken auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Unser Vertriebserfolg zeigt klar, welches Potenzial wir als vollintegriertes Insurtech-Unternehmen in Deutschland haben“, kommentierte Knoll das Rekord-Neugeschäft. Das entsprechende Beitragsvolumen stieg um 90 Prozent auf 17,6 Millionen Euro.

Überdurchschnittlich entwickelte sich dabei das Geschäft mit Krankenzusatz-Versicherungen. Nach Stück legte das Neugeschäft um 41 Prozent zu, nach Beitrag um 104 Prozent. Somit ist auch der Bestand in diesem Produktsegment deutlich gestiegen, um zehn Prozent bei der Vertragszahl und 24 Prozent beim Beitragsvolumen.

Das erfolgreiche Neugeschäft ging mit einer deutlichen Steigerung der Vertriebsinvestitionen einher, die rund 15 Millionen Euro betrugen. Verloren gingen der DFV 37.000 Kunden mit einem Bestand von 9,2 Millionen Euro. Dies sei „gewollt und geplant“, führte Finanzvorstand Michael Morgenstern aus. Nach der Elektronikversicherung im Jahr 2015 wurde per Ende 2017 ein Wohngebäudeportfolio beendet.

DFV will mehr Kooperationen und mehr Sachgeschäft

Die DFV plant für das Jahr 2019 eine deutliche Ausweitung des Neugeschäfts. Die Zahl der Neuverträge soll auf 100.000 gesteigert werden. Im ersten Quartal wurden bereits über 30.000 realisiert. „Das ist schon sensationell“, freute sich Knoll.

Mit 70 bis 80 Prozent bezifferte er den Anteil der direkt via Internet gewonnenen Neukunden. Via Alexa kämen sie allerdings nur in „homöopathischen Dosen“. „Erstaunlich gut“ laufe das Maklergeschäft. Knoll würde es gern sehen, wenn der Vertriebsweg Internet zurückgedrängt werden könnte.

Stefan M. Knoll (Bild: Ullrich)

Er hofft deshalb auch auf weitere Kooperationen analog der zusammen mit der Henkel AG & Co. KGaA und der Industrie-Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) für die Henkel-Belegschaft entwickelten betrieblichen Pflegezusatz-Versicherung (VersicherungsJournal 22.1.2019).

Der Anteil der Sachversicherungen am Neugeschäft soll von 3,5 auf zehn Prozent gesteigert werden. In der ersten Jahreshälfte soll eine neue Tierkrankenversicherung, zunächst für Hunde, dazu beitragen.

Aktionäre brauchen Geduld

Das Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit (Ebit) ging von 2,1 auf minus 4,1 Millionen Euro zurück. Das versicherungstechnische Ergebnis lag bei 0,71 Millionen Euro. Der Nettoverlust im Geschäftsjahr 2018 nach Steuern gemäß IFRS soll nach den noch nicht testierten Zahlen 3,3 Millionen Euro betragen. Ihren Geschäftsbericht reicht die DFV nach.

Wesentliche Ursachen für diesen Verlust sind die Aufwendungen für den Börsengang im Dezember in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro, zusätzliche Vertriebsaufwendungen und höhere Personalkosten. Ein Loch rissen Abschreibungen auf Kapitalanlagen im Umfang von drei Millionen Euro infolge der Kurseinbrüche an den Aktienmärkten. Der Kapitalanlagebestand lag Ende 2018 bei rund 100 Millionen Euro.

Vor dem Jahr 2021 können die Aktionäre nicht mit Dividenden rechnen. „Wir haben einen zu geringen Bestand und müssen unser Wachstum quasi vorfinanzieren“, stellte Knoll klar. Allein die Vertriebskosten werden sich 2019 voraussichtlich auf rund 30 Millionen Euro verdoppeln. Daher rechnet die DFV mit einem Verlust vor Steuern zwischen neun und elf Millionen Euro im laufenden Jahr.