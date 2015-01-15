Deutsche Bank soll Einstieg bei großem Run-off-Versicherer prüfen

30.1.2026 – Die Deutsche Bank und DWS prüfen laut einem Medienbericht, als bedeutender Minderheitseigner bei der Frankfurter Leben einzusteigen. Bereits seit 2002 ist Deutschlands größte Bank nicht mehr mit einem eigenen Versicherer auf dem deutschen Markt aktiv – sogar der Einstieg ins Neugeschäft mit Lebensversicherungen sei nun wieder denkbar.

Die Deutsche Bank AG und ihr Vermögensverwalter DWS-Gruppe prüfen laut einem Bericht von Bloomberg L.P. eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an dem Konsolidierer Frankfurter Leben Holding GmbH & Co. KG. Der Nachrichtendienst beruft sich dabei auf Insider, die mit dem Vorgang vertraut seien.

Beide Unternehmen wollten auf Nachfrage des VersicherungsJournals den Bericht nicht kommentieren. „Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir zu Marktgerüchten keine Stellung beziehen“, antwortete ein Pressesprecher der Frankfurter Leben.

Frankfurter Leben ist zweitgrößter deutscher Run-off-Versicherer

Die Frankfurter Leben ist mit rund 700.000 Versicherungsverträgen und einem Anlagenportfolio von rund 13 Milliarden Euro derzeit der zweitgrößte Run-off-Versicherer auf dem deutschen Markt – hinter der Viridium Holding AG mit rund 3,4 Millionen betreuten Verträgen.

Seit 2016 baut die Gruppe ihren Bestand kontinuierlich aus. Dabei sorgte sie mit mehreren größeren Übernahmen für Schlagzeilen:

Die Gruppe übernahm im Jahr 2017 rund 120.600 Verträge der Basler Leben AG Direktion für Deutschland AG, nachdem diese ihr Neugeschäft bereits 2012 aufgegeben hatte (VersicherungsJournal 9.1.2017).

Fast zeitgleich übernahm die Gruppe die Arag Lebensversicherungs-AG mit rund 322.000 Lebensversicherungs-Verträgen (23.9.2016).

Zuletzt sorgte die Frankfurter Leben mit der Übernahme der Generali Deutschland Pensionskasse AG im Jahr 2023 für Aufsehen – 110.000 Verträge gingen in ihren Bestand über (21.12.2023).

Mehrheitsgesellschafter ist chinesischer Investor

Die Frankfurter Leben Gruppe wird laut ihrem Solvabilitäts- und Finanzlagebericht (SFCR) 2024 (PDF, 1,26 MB) von der luxemburgischen Investmentgesellschaft Taunus Insurance Opportunities SCS gehalten.

Mehrheitsgesellschafter ist die Fosun International Holdings Ltd., ein internationaler Investor aus China mit Sitz auf den British Virgin Islands, der über 90 Prozent der Anteile hält. Weitere 9,58 Prozent entfallen auf die Alpha Hoper Ltd., eine Investmentgesellschaft aus Hongkong.

Frisches Kapital – auch für neue Geschäftsfelder?

Laut Bloomberg sagten die Insider, dass die Frankfurter Leben mit dem frischen Kapital von Deutscher Bank und DWS eine ambitionierte Akquisitionsstrategie verfolgen könnte. Das beinhaltet nicht nur den Zukauf von weiteren Altbeständen, sondern auch die Öffnung für das Neugeschäft.

Der Konsolidierungsmarkt in Deutschland ist unter Druck geraten, auch wegen gestiegener Kapitalmarktzinsen. Für Versicherer, die die Bestände bereits halten, kann es attraktiver sein, die Bestände selbst weiterzuführen – neue Kapitalanlagen bringen höhere Erträge, gleichzeitig steigt die Bewertung der Versicherungsbestände.

Zudem lassen sich Skaleneffekte im Run-off-Geschäft nur erzielen, wenn ein möglichst großer Vertragsbestand gehalten wird. Das verschärft den Wettbewerb um Übernahmen. So scheiterte im Mai 2024 die geplante Übernahme von rund 900.000 Verträgen der Axa Lebensversicherung AG durch die Athora Lebensversicherung AG, unter anderem infolge veränderter Marktbedingungen (3.5.2024).

Diese Woche meldete Bloomberg, dass die Athora Holding Ltd. ihre Deutschland-Tochter Athora Deutschland Holding GmbH & Co. KG. verkaufen oder strategisch neu ausrichten wolle. Auch hier berief sich der Nachrichtendienst auf Insider (28.1.2026). Als Grund wurde genannt, dass es Athora nicht gelinge, auf dem deutschen Markt nennenswertes Wachstum zu erzielen.

Wiedereintritt der Deutschen Bank ins Lebensversicherungs-Geschäft?

Die Minderheitsbeteiligung würde einen Wiedereintritt der Deutschen Bank ins direkte Versicherungsgeschäft bedeuten. Im Jahr 1989 gründete das Bankhaus eine eigene Versicherungstochter – die Lebensversicherungs-AG der Deutschen Bank (db-Leben).

Im September 1992 stieg die Deutsche Bank als Mehrheitsaktionär in die Deutscher Herold Versicherungsgruppe ein, an der sie zu Hochzeiten 75 Prozent hielt. Im Jahr 1993 wurde die Lebensversicherungs-AG auf die Deutsche Herold übertragen.

Im Mai 2002 verkaufte das Bankhaus die Deutsche Herold Versicherungsgruppe an die Zurich Financial Services (6.12.2001). In den Folgejahren wurde der Versicherer vollständig in die Zurich-Struktur integriert. Trotz des Verkaufs blieb der Deutsche Herold exklusiver Versicherungspartner der Deutschen Bank, während die Zurich-Investmentgesellschaft in die DWS eingegliedert wurde.

Damit beendete die Deutsche Bank faktisch ihr eigenes Versicherungsgeschäft in Deutschland. Die Bruttobeitragseinnahmen beliefen sich in dem Jahr des Verkaufs laut Geschäftsbericht 2001 (PDF, 1,23 MB) auf 2,7 Milliarden Euro. Seither vertreibt die Deutsche Bank weiterhin exklusiv Versicherungsprodukte der Zurich. Versicherer und Bankhaus verbindet eine enge Partnerschaft.

Deutsche Bank hat Erfahrungen mit dem Run-off-Geschäft

In der Abwicklung von Lebensversicherungs-Altbeständen konnte Deutschlands größtes Bankhaus ebenfalls bereits Erfahrungen sammeln – wenn auch auf dem britischen Markt. Im Jahr 2007 übernahm die Deutsche Bank die Abbey Life Assurance Company Limited für umgerechnet 1,45 Milliarden Euro von der britischen Großbank Lloyds TSB Group Plc (1.8.2007).

Das Portfolio umfasste über 1,2 Millionen Policen und Vermögensrückstellungen von rund zwölf Milliarden Pfund (damals etwa 17,3 Milliarden Euro).

Abbey Life war im Jahr 2000 geschlossen worden; Neugeschäft wurde seitdem nicht mehr akquiriert. 2016 verkaufte die Deutsche Bank das Portfolio wieder an den Finanzkonzern Phoenix Group – der Verkaufspreis betrug nur noch rund eine Milliarde Euro, ohne dass dies offiziell bestätigt wurde (Medienspiegel 28.9.2016).

Übernimmt die Frankfurter Leben die frühere Versicherungstochter der Deutschen Bank?

Laut dem Bloomberg-Bericht könnten mögliche Übernahmeziele für die erstarkte Frankfurter Leben auch Run-off-Bestände der Zurich Gruppe Deutschland sein. Im Januar 2024 war die geplante Übernahme von rund 700.000 Verträgen durch Viridium geplatzt (30.1.2024).

Die Verträge waren zuvor von der Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung AG auf die Zurich Life Legacy Versicherung AG (Deutschland) übertragen worden, eine 2023 gegründete interne Run-off-Gesellschaft der Zurich. Eine Beteiligung der Deutschen Bank an der Frankfurter Leben würde damit faktisch auch eine indirekte Rückkehr zu ihrem früheren Versicherungsgeschäft bedeuten.