Descartes gewinnt Manager der Gothaer für Markteintritt in Deutschland

18.8.2022 – Der französische Assekuradeur Descartes expandiert in die DACH-Region unter Führung von Mario Tucholke. Der Manager kommt von der Gothaer, wo er aktuell noch als Leiter Komposit Vertriebsunterstützung tätig ist. Descartes entwickelt datengestützte parametrische Versicherungslösungen, die gegen wirtschaftliche Folgen von Naturkatastrophen und Extremwetterereignissen absichern.

Mario Tucholke wird zum 1. September Commercial Director DACH der französischen Descartes Underwriting SAS. Der Manager wird vom neuen Standort in Frankfurt aus den Aufbau der Märkte in Deutschland, Österreich und der Schweiz verantworten, heißt es gegenüber der Presse. Zudem werde er in die Weiterentwicklung der Produktpalette involviert sein.

Tucholke ist gegenwärtig noch als Leiter Komposit Vertriebsunterstützung bei der Gothaer Allgemeine AG tätig. Diese Aufgabe hat er 2019 übernommen. Ebenso den Vorstandsposten bei der Gothaer Vertriebs-Service AG (VersicherungsJournal 11.1.2019), der im April vergangenen Jahres endete.

Zuvor war der Diplom-Betriebswirt fünf Jahre Geschäftsführer der Südvers GmbH (28.7.2014) sowie sechs Jahre in verschiedenen Positionen bei der Zurich-Gruppe beschäftigt, unter anderem bei der Baden-Badener Versicherung AG. Seine Karriere startete er vor 20 Jahren im Maklervertrieb des Gerling-Konzerns.

Mario Tucholke (Bild: Descartes)

Neue Niederlassung gilt als großer Meilenstein

„Durch die wirtschaftliche Stärke ist die DACH-Region – und Deutschland durch sein industrielles globales Netzwerk im Besonderen – ein wichtiger Schlüsselmarkt für Descartes Underwriting“, wird Violaine Raybaud, Global Head of Business Development zitiert.

„Neben dem Aufbau unserer Frankfurter Büros und des DACH-Netzwerks, wird sich Marios Fokus auch auf den Ausbau unserer lokalen Strukturen richten“, berichtet er.

„Im Nachgang zu unserer Serie-B Finanzierungsrunde im Januar dieses Jahres, den jüngsten Markteintritten in Latein-Amerika und Spanien, sowie der Einrichtung der lokalen Präsenzen in UK und Irland im vergangenen Jahr, ist der Eintritt in die DACH-Region mit einer eigenen Dependance ein weiterer großer Meilenstein für uns“, sagt Tanguy Touffut, CEO und Mitgründer.

Zielgruppe sind Makler und der öffentliche Sektor

Das 2018 gegründete Unternehmen entwickelt datengestützte parametrische Versicherungslösungen, die gegen wirtschaftliche Folgen von Naturkatastrophen und Extremwetterereignissen absichern. Zielgruppe sind Makler, industrielle Kunden, Institutionen und Verbände sowie Kommunen und öffentliche Einrichtungen.

Neben dem Hauptsitz in Paris und der neuen Dependance in Frankfurt werden Niederlassungen in New York, Denver, Atlanta, London, Madrid, Singapur und Sydney unterhalten. Hinter dem Assekuradeur stehen mehrere Investoren, darunter Highland Capital LLC und Mundi Ventures S.A.

Auszeichnung für satellitenbasierte Dürreversicherung

Für eine satellitenbasierte Dürreversicherung wurde der Akteur vor zwei Jahren mit dem deutschen Innovationspreis der Assekuranz ausgezeichnet (Medienspiegel 2.10.2020). Das Produkt basiert auf Messungen der Bodenfeuchtigkeit per Satellit.

Das Dürre-Risiko werde vollständig abgebildet, so dass eine passgenaue und flexible Deckung für den Kunden möglich sei, hieß es damals. Dadurch werde das Budget des Kunden ideal getroffen. Die Quotierung erfolge gestützt durch künstliche Intelligenz in wenigen Schritten. Die Deckung werde den Kundenwünschen angepasst.