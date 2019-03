DEMV verliert Rechtsstreit gegen Blau direkt

22.3.2019

Am 14. März entschied das Landgericht Lübeck in einem Rechtsstreit zwischen der Blau direkt GmbH & Co. KG und der DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH. In dem Urteil des Gerichts, das der Redaktion vorliegt, wurden dem Maklerverbund Aussagen, betreffend der Geschäftsbeziehung zwischen dem Maklerpool und seinen Partnern, untersagt (8 HKO 50/18).

Der DEMV hatte in seiner Werbung auf Nachteile hingewiesen, die eine Vertragsverwaltung über Pools für die angeschlossenen Makler mit sich bringe. Das Gericht untersagte dem Verbund in seinem Urteil jetzt folgende Formulierungen oder Behauptungen:

„dass im Falle der Insolvenz eines Maklerpools sämtliche Bestandsdaten per Maklervertrag zeitaufwendig übertragen werden müssen,

dass die Rechte am Kundenbestand beim Maklerpool liegen und im Falle einer Insolvenz des Maklerpools der Bestand ohne Zustimmung des Maklers veräußert werden kann,

dass ein Makler bei einem Maklerpool keine Außenwirkung habe, da in den Policen der Name des Pools stehe.“

Oliver Pradetto (Bild: Blau direkt)

Dazu erklärte Oliver Pradetto, Geschäftsführer von Blau direkt, in einer Mitteilung: „Das Gericht war […] deutlich. Die Sicherheit von Maklerpools darf nicht willkürlich in Frage gestellt werden.“ Schließlich habe das Unternehmen nach einer Idee der Fonds Finanz Maklerservice GmbH ein Garantie-System zur Bestandssicherung eingeführt.

Mit der DEMV sei man aber „klärungsorientiert“ auseinandergegangen. „Man will den Streit nun beilegen und Gemeinsamkeiten prüfen“, so Pradetto weiter.

Der DEMV hat auf Nachfrage bis Redaktionsschluss keine Stellungnahme zu dem Urteil abgegeben.