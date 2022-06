Delvag erhält neuen Vorstand

29.6.2022

Zum 1. Juli wird Martin Schmatz Mitglied des Vorstands der Kölner Delvag Versicherungs-AG und Mitglied der Geschäftsführung der Unternehmenstochter Albatros Versicherungsdienste GmbH. Er löst damit Roland Kern ab, der vor drei Jahren die beiden Führungsposten von Reiner Siebert übernommen hatte und sich nun zum Monatsende in den Ruhestand verabschiedet (VersicherungsJournal 27.6.2022).

Beim Luftfahrt- und Rückversicherer der Deutschen Lufthansa AG (18.10.2016) wird Schmatz gemeinsam mit Lorenz Handelt – seit 2018 in Verantwortung im Delvag-Vorstand – an der Spitze stehen. Dem 46-Jährigen obliegen künftig die Bereiche Unternehmensentwicklung, Finanzen, Personal, Recht und IT. Die Geschäftsführung von Albatros teilt sich der Manager mit Hanelt und Martin Gary. Letzterer war 2018 als Geschäftsführer im Führungstrio des Makler- und Dienstleistungs-Unternehmens angetreten (29.10.2018).

Martin Schmatz (Bild: Delvag)

Schmatz hat Wirtschaftsinformatik an der Universität Köln studiert. 2015 kam er zur Delvag, nachdem er bereits seit 2005 für die Lufthansa-Gruppe auf verschiedenen Positionen in den Bereichen Finanzen und Personal tätig war. Für den Versicherer beziehungsweise eine Albatros-Tochter arbeitete er zunächst in den USA. Ende 2018 übernahm er in Deutschland die Verantwortung für den Finanzbereich der Versicherungsgruppe. Seit Beginn dieses Jahres ist er zudem Generalbevollmächtigter der Delvag Versicherungs-AG.