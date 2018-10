Delvag beruft neuen Vorstand aus den eigenen Reihen

29.10.2018

Veränderungen im Führungsgremium der Delvag Versicherungs-AG: Reiner Siebert, seit elf Jahren als Vorstand an Bord (VersicherungsJournal 23.10.2007), geht zum 31. Oktober in den Ruhestand. Sein Nachfolger Lorenz Hanelt kommt aus den eigenen Reihen. Er bildet dann mit Frank Hülsmann die Führungsspitze des Versicherers, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Die Delvag Versicherungs-AG ging 2016 aus der Verschmelzung des Rückversicherers und des Luftfahrtversicherers hervor (VersicherungsJournal 18.10.2016).

Hanelt wird künftig die Bereiche Luftfahrt- und Rückversicherung, Märkte, Vertrieb sowie Risikomanagement verantworten. Der Manager kommt vom Tochterunternehmen Albatros Versicherungsdienste GmbH. Seit 2012 ist er dort Geschäftsführer für das Belegschaftsgeschäft. Diese Funktion soll er auch als Delvag-Vorstand weiter wahrnehmen.

Lorenz Hanelt (Bild: Delvag)

Martin Gary wird ab dem 1. November Siebert als Mitglied der Geschäftsführung bei der Albatros ersetzen. Gary führt das Unternehmen gemeinsam mit Lorenz Hanelt und Frank Hülsmann. Gary verantwortet hierbei den Bereich Firmenmakler, der sich schwerpunktmäßig mit dem Luftfahrt- und Industrieversicherungs-Geschäft befasst. Die Zuständigkeiten von Lorenz Hanelt und Frank Hülsmann blieben unverändert, so das Unternehmen. Gary startete 1997 seine Karriere bei der Lufthansa Group. Seit Januar 2018 ist er als Generalbevollmächtigter für die Albatros tätig.