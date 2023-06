Dela ernennt zwei Deutschlandchefs

Seine Nachfolge wird Edwin Brouwers antreten (VersicherungsJournal 1.3.2023 ). Laut Veröffentlichung mit Datum 9. Juni der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) ist Johannes Laurentius Rudolphus van Dijk ebenfalls zum Hauptbevollmächtigten für die Niederlassung in Deutschland bestellt worden.

Im März meldeten die Dela Lebensversicherungen Zweigniederlassung der Dela Natura- en levensverzekeringen N.V. Eindhoven, dass sich ihr Hauptbevollmächtigter in Düsseldorf zurückziehen werde. Mit 69 Jahren wollte sich Walter Capellmann, fünf Jahre nach Markteintritt, in den Ruhestand verabschieden.

Nachträgliche Ergänzung vom 13. Juni 2023, 11.45 Uhr:

Auf Nachfrage teilte die Dela mit:

„Als niederländisches Unternehmen hat Dela zwei Hauptbevollmächtigte. Johannes Laurentius Rudolphus van Dijk, der gleichzeitig Mitglied des Vorstandes der niederländischen Muttergesellschaft und Chief Financial and Risk Officer ist, und Edwin Brouwers, der das operative Geschäft der Dela in Deutschland leitet.“

Zusätzlich sei das Unternehmen bereits mit der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) in Kontakt, dass künftig beide Hauptbevollmächtigte auf der Webseite genannt werden können.

In einer früheren Version des Beitrags hieß es, dass die Dela einen anderen Deutschlandchef bekomme als agekündigt. Das ist nicht korrekt, da zwei Verantwortliche die deutsche Niederlassung steuern werden. Dies wurde korrigiert.