Degussa verkauft Mobilversichert

8.8.2023

Zum 7. August wechselte die Munich General Insurance Services GmbH (MGIS), die im Markt unter der Marke Mobilversichert antritt (VersicherungsJournal 27.1.2022), den Eigentümer. Die Degussa Bank AG verkaufte den Versicherungsmakler an die MV Services GmbH, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Bei der Transaktion handelt es sich um einen Management-Buyout.

David Scheuermann, seit 2021 Geschäftsführer von MGIS, übernimmt als alleiniger Gesellschafter der MV Services GmbH alle Anteile an der Firma und damit an Mobilversichert. „Die Übernahme […] verdeutlicht mein Vertrauen in das Unternehmen, unser Team und unsere führende Technologie, die Zukunft der Maklerbranche von morgen bereits heute mitzugestalten“, so Scheuermann.

Daniel Scheuermann (Bild: Daniel Baldus)

Zum Kaufpreis machten Degussa und MV Services keine Angaben. Die Marke Mobilversichert bietet Versicherungsmaklern und ihren Kunden eine Infrastruktur zur digitalen Steuerung und Bewirtschaftung des Bestands. Im nächsten Schritt sollen auch Mitarbeitende an dem Unternehmen beteiligt werden.

Das ehemalige Mutterunternehmen von MGIS, die Prinas Montan GmbH Versicherungsvermittler, verkaufte die Degussa Bank bereits 2022 an die in Köln ansässige Global Service GmbH (Global Gruppe) (5.9.2022).