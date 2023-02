Defino-Vorstand wird erweitert

8.2.2023

Alleinvorstand Dr. Klaus Möller bekommt Verstärkung: Mathias Grellert (43) steigt in das Führungsgremium der Defino Institut für Finanznorm AG auf. Er arbeitet seit 2019 als „Senior Project Manager“ und Prokurist bei dem Heidelberger Institut (VersicherungsJournal 12.8.2021), das sich als Normen-Initiator und Zertifizierer für die Finanzbranche versteht.

WERBUNG

Grellert bringt 24 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit und ist Diplom-Kaufmann und -Volkswirt. Er war als Berater im Private-Banking bei den Bankhäusern M.M.Warburg und Credit Suisse sowie als Senior-Consultant in Unternehmensberatungen tätig. Sein Aufgabengebiet betraf unter anderem die Optimierung von Beratungsprozessen in Sparkassen und Banken.

Mathias Grellert (Bild: Defino)

Defino heuerte Grellert nach der Veröffentlichung der DIN-Norm 77230 für die private Finanzanalyse an (24.1.2019, Medienspiegel 16.1.2019, 15.6.2018, 21.4.2015). Er war ebenfalls an der Erarbeitung der DIN 77235 „Risiko- und Finanzanalyse für Selbstständige, Freiberufler und KMUs“ beteiligt (13.9.2021).

„Mit der Berufung von Mathias Grellert leiten wir fließend den mittelfristig anstehenden Generationenwechsel in der Führung von Defino ein und stellen das Unternehmen zukunftsfähig auf“, lässt sich Möller zu der Personalie zitieren.