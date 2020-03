Debeka setzt Riester aus

4.3.2020 – Knapp jeder dritte Privatversicherte ist bei der Debeka Kranken versichert. Die Gruppe wuchs in allen Bereichen und hat die Lage der Niedrigzinsphasen nach den Worten ihres Konzernchefs „gut gemeistert“.

WERBUNG

Der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. zeichnet seit Jahresbeginn keine Riester-Produkte mehr. „Die dauerhaft niedrigen Zinsen und die starken gesetzlichen Restriktionen wirken massiv auf die Kapitalanlage-Möglichkeiten von Riesterrenten ein.

Insbesondere durch den geforderten Beitragserhalt ist kein Freiheitsgrad zur Generierung von positiven Kapitalerträgen vorhanden“, sagte Vorstand Dr. Normann Pankratz in einer Telefonkonferenz zum Jahresergebnis der Gruppe.

Debeka sieht bei Riester den Gesetzgeber gefordert

Normann Pankratz (Bild: Schmidt-Kasparek)

Man werde das Riester-Angebot aussetzen, bis man Klarheit habe, wie es politisch mit der privaten geförderten Altersvorsorge weitergehe, so Pankratz.

Er fordert vom Gesetzgeber, auf die Kapitalmarktsituation zu reagieren und Anpassungen vorzunehmen.

Die Gesellschaft ist dafür, den Beitragserhalt zu Rentenbeginn von 100 Prozent der gezahlten Beiträge und Zulagen „deutlich abzusenken oder gleich fallen“ zu lassen.

Bei dieser Gelegenheit soll der Gesetzgeber auch die Zulagenverwaltung verändern. Es könne nicht sein, dass die Richtigkeit der Zulagen erst nach drei Jahren feststehe und diese dann unter Umständen wieder zurückgezahlt werden müssten. „Das frustriert die Kunden“, so der Manager.

Mehr Nachhaltigkeit

Trotz der ungünstigen Rahmenbedingungen mit dem wegbrechenden Zins habe man das Jahr „gut gemeistert“, sagte Konzernchef Thomas Brahm. Getragen von allen Bereichen sei die Gruppe (inklusive Bausparkasse) um 3,4 Prozent auf 13,5 Milliarden Euro Einnahmen gewachsen. Ihre Geschäftsberichte legt die Gruppe voraussichtlich im Mai vor.

Für 2020 kündigte er mehr Nachhaltigkeit an. Unter anderem würden die aktienbasierten Altersvorsorgeprodukte umgestellt und bei Investitionen am Kapitalmarkt strenge Nachhaltigkeits-Kriterien berücksichtigt. 2019 hatte die Gruppe aus ihren den Kapitalanlagen von 102,5 (96,3) Milliarden Euro rund 3,3 (3,0) Milliarden Euro Nettoertrag erzielt.

Mehr Vollversicherte, Stagnation in der Zusatzversicherung

Roland Weber (Bild: Schmidt-Kasparek)

Die Debeka Krankenversicherung a.G. wuchs mit einem Plus um 3,3 Prozent auf 6,2 Milliarden Euro rund einen Prozentpunkt stärker als die Branche. Dazu trugen nach Unternehmensangaben Neuzugänge und Beitragsanpassungen gleichermaßen bei.

Die Zahl der Vollversicherten nahm um 1,7 Prozent auf 2,44 Millionen Personen zu. Währenddessen stagnierte die Zahl der Zusatzversicherten aufgrund der Neuverhandlungen um einen großen Vertrag in der betrieblichen Krankenversicherung mit 20.000 Einheiten bei 1,78 Millionen.

Für die Debeka erwartet Vorstand Roland Weber keine Folgen aus den gerichtlichen Auseinandersetzung um Beitragserhöhungen und das Treuhänderverfahren (VersicherungsJournal 20.12.2018, Medienspiegel 19.2.2020). Seines Wissens seien in dem entsprechenden Verfahren gegen die Axa Krankenversicherung AG die Erklärungen der Debeka zu Beitragsanpassungen als besonders gut erklärt und transparent gelobt worden.

Pensionskasse musste gestützt werden

Das gesamte Segment Lebensversicherung erhöhte sich um drei Prozent auf 3,77 Milliarden Euro, davon waren 3,36 Milliarden Euro laufende Beiträge (+ 1,3 %). Dass sich die Stornoquote der Debeka Leben auf 2,8 (1,8) Prozent (nach Stücken) erhöht hat, wird mit der Auflösung von rund 30.000 beitragsfrei gestellten Kleinstverträgen begründet.

„Aufgeräumt“ mit solchen Kleinstverträgen hat man zudem auch bei der Pensionskasse. Diese musste im Wege eines Rückversicherungs-Vertrages mit 80 Millionen Euro gestützt werden.

Für die Altbestände der Lebensversicherung hat die Debeka 2019 nochmals 762 Millionen Euro Zinszusatzreserve (ZZR) bilden müssen. Damit beträgt dieses Polster nun 5,4 (4,7) Milliarden Euro.

Den eigenen Prognoserechnungen zufolge sei die dauerhafte Erfüllung der Garantien kein Problem, sagte Weber. Die Debeka hat branchen-überdurchschnittlich viele Altverträge mit vier und 3,5 Prozent Garantiezins im Bestand.

Kein Verkauf

Thomas Brahm (Bild: Schmidt-Kasparek)

Einen Verkauf des Lebensversicherungs-Bestandes an einen Abwickler schloss der Vorstand aus. Aus dem Rohüberschuss von 890 Millionen Euro seien neben der ZZR auch die Rückstellung für Beitragsrückerstattung um 100 Millionen Euro erhöht worden.

Das Eigenkapital des Lebensversicherers wurde um 23 Millionen Euro auf 824 Millionen Euro aufgestockt. Damit dürfte die Solvency-ll-Quote mit Übergangsmaßnahmen bei etwa 300 Prozent liegen. Ohne diese Maßnahmen würden wegen der weiter gesunkenen Zinsen voraussichtlich um die 100 Prozent erreicht.

Für die Debeka Allgemeine wurde ein Beitragsplus um 5,4 Prozent auf 1,01 Milliarden Euro genannt. Die vor allem stark in der Unfallversicherung tätige Gesellschaft kommt auf eine Schaden- und Kostenquote von 82,0 (84,1) Prozent.

Fachkräfte gesucht

20.000 Auslandsreise-Versicherungen wurden 2019 online verkauft. Über das Netz will die Debeka künftig mehr verkaufen, vorausgesetzt, es handelt sich nicht um sehr erklärungsbedürftige Produkte. 2020 soll auch die Reiseversicherung online verkauft werden.

Die Zahl der Mitarbeiter hat sich um 142 auf 16.336 Personen erhöht. Davon sind 8.540 (8.475) im angestellten Außendienst tätig. Besonders am Standort ihrer Hauptverwaltung sucht die Debeka aber unverändert eine „hohe“ Zahl Fachkräfte – in den Bereichen IT und Mathematik seien derzeit über 100 Stellen ausgeschrieben.