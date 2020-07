Debeka beteiligt sich an bKV-Spezialist

29.7.2020 – Über 30 Prozent übernimmt die Debeka am Vermittler „Wir für Gesundheit“. Das Ziel des Versicherers: Ausbau und Erweiterung der betrieblichen Krankenzusatzvorsorge.

Der Debeka Kranken-Versicherungsverein a.G. hat ein Drittel der Anteile an dem Netzwerk Wir für Gesundheit GmbH übernommen. Die anderen beiden Anteile zu jeweils einem Drittel halten die Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA und die Helios Klinken GmbH. Zum Kaufpreis machte die Debeka keine Angaben.

bKV-Geschäft soll ausgebaut werden

Über den Dienstleister können Arbeitgeber seit 2014 für ihre Mitarbeiter Zusatzpolicen abschließen. Die versicherten Arbeitnehmer erhalten über die „Plus-Card“ des Unternehmens in den angeschlossenen Kliniken und Praxen den Status von Privatpatienten.

Mit dem Einkauf in das Gesundheitsnetzwerk will der Marktführer Debeka sein Geschäft in der betrieblichen Kranken-Zusatzversicherung (bKV) stärken und ausbauen. „Die Plus-Card haben wir schon seit Jahren in unserem Portfolio. Dass wir jetzt Mitgesellschafter von ‚Wir für Gesundheit‘ sind, ist ein logischer und bedeutender Schritt“, lässt sich Vertriebsvorstand Paul Stein zu der Beteiligung zitieren.

Digitale Angebote von Debeka und Helios

300 Kliniken, medizinische Versorgungszentren und Arztpraxen sind „Wir für Gesundheit“ bundesweit angeschlossen. Das Unternehmen ist laut Webseite als Versicherungsvermittler eingetragen.

Der Krankenversicherer und Helios planen bereits einen gemeinsamen Ausbau der bKV. „Künftig wollen wir die Plus-Card gemeinsam mit der Debeka und unserer Digitalplattform Curalie um digitale Angebote erweitern, die zusätzlichen Mehrwert für Arbeitgeber und deren Belegschaft bedeuten“, kündigte Enrico Jensch, Geschäftsführer der privaten Klinikgesellschaft, an.

Paul Stein, Vertriebsvorstand der Debeka (li.), und Silvio Rahr, Geschäftsführer von „Wir für Gesundheit“ (re.) (Bild: Debeka)

Auftrieb, aber immer noch Außenseiterrolle

Die Geschäftsaussichten der Sparte erscheinen durchaus positiv. Anfang des Jahres hatte der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) einen starken Zuwachs vermeldet. Ende 2019 hatten rund 10.200 Unternehmen eine bKV-Absicherung für ihre Mitarbeiter im Angebot. Innerhalb von vier Jahren habe sich die Teilnahme fast verdreifacht (VersicherungsJournal 10.1.2020).

Auch in der Absatz-Rangliste im freien Vertrieb konnte die Produktgruppe zuletzt einen Sprung nach vorn machen. Hier ging es von Platz 31 auf Position 24, ergab im Frühjahr eine Umfrage unter Versicherungsmaklern und Mehrfachvertretern. Bei insgesamt 39 erfassten Produktlinien ist das aber immer noch eine Außenseiterrolle für die bKV (9.6.2020)

In ihrem aktuellen bKV-Kompetenzrating hat die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) kürzlich sieben Mal die Höchstnote „exzellent“ vergeben (18.6.2020). Dazu gehörten die Anbieter Allianz, Axa, Bayerische Beamtenkrankenkasse, DKV, Hallesche, R+V und SDK.