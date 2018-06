Das sind die fairsten Versicherer

1.6.2018 – Servicevalue und die Zeitschrift Focus Money wollten in drei Untersuchungen ermitteln, welche Versicherungs-Gesellschaften von ihren Kunden als am fairsten bewertet werden. In der spartenübergreifenden Studie zum fairsten Versicherer, in der Untersuchung zum fairsten Kfz-Serviceversicherer wie auch in der Studie zum fairsten Wohngebäudeversicherer schnitten jeweils neun Unternehmen mit dem Urteil „sehr gut“ ab. Bei den Kfz-Direktversicherern gab es vier Mal die Höchstnote. Die Allianz, die Huk-Coburg und der LVM gehörten in allen drei Untersuchungen zur Spitzengruppe.

WERBUNG

In den letzten Wochen haben die Servicevalue GmbH und die Zeitschrift Focus Money die Fairness von knapp 34 Allround-Versicherern, 37 Kraftfahrtversicherern sowie 30 Wohngebäudeversicherern untersucht. Die Studien basieren auf 3.687 Kundenurteilen (Allround), 3.550 Kundenurteilen (Kfz) beziehungsweise 2.736 Kundenurteilen (Wohngebäude).

Details zur Methodik

Um das subjektive Konstrukt „Fairness“ mess- und damit steuerbar zu machen, wurde in den Studien den Angaben zufolge die den jeweiligen Versicherern zugeschriebene Fairness durch Teildimensionen und etliche Leistungskriterien auf miteinander vergleichbare Größen gebracht. Das Bewertungsraster bestand jeweils aus sechs Fairness-Dimensionen.

In allen drei Untersuchungen standen die Fairness in der Kundenkommunikation, in der Kundenberatung sowie beim Preis-Leistungs-Verhältnis auf dem Prüfstand. Bei den Allround-Versicherern gab es zudem die Dimensionen fairer Schutz und Vorsorge, faire Leistungsabwicklung sowie Nachhaltigkeit und Verantwortung.

In den beiden Versicherungszweigen Kfz und Wohngebäude wurde zudem die Fairness in Sachen Kundenservice sowie Schadenregulierung abgefragt. Als sechste Dimension in Kfz wurde die Fairness des Produktangebots gewählt, in Wohngebäude die Fairness der Tarifleistung.

In der Gebäude- und der Kfz-Versicherung gab es insgesamt 23 Bewertungskriterien, bei den Allround-Versicherern waren es 27. Zur Bewertung der einzelnen Kriterien stand eine fünfstufige Antwortskala zur Verfügung (von 1 = „ausgezeichnet“ über 2 = „sehr gut“, 3 = „gut“ und 4 = „mittelmäßig“ bis 5 = „schlecht“).

So kommen die Noten zustande Für die Bewertung mit „sehr gut“ oder „gut“ wurde in der Studie die Regelung getroffen, dass alle Unternehmen, die auf der Gesamtebene einen überdurchschnittlichen Wert erzielten, ein „gut“ bekamen. Wer über dem Durchschnitt der „guten“ Unternehmen lag, erhielt ein „sehr gut“. Dabei berechnet sich das Gesamtergebnis als ungewichteter Mittelwert aller Teildimensionen, während die Teildimensionen sich als ungewichteter Mittelwert aus den jeweiligen Bewertungskriterien ergeben.

Wohngebäude: Drei Versicherer in allen Dimensionen „sehr gut“

Bei den Wohngebäudeversicherern gab es insgesamt neun Mal ein „sehr gut“. Zur Spitzengruppe gehören in alphabetischer Reihenfolge die Allianz Versicherungs-AG, die Debeka Allgemeine Versicherung AG, die DEVK Versicherungen, die Continentale Sachversicherung AG, die Huk-Coburg Versicherungen, der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G., die Provinzial Rheinland Versicherung AG, die Westfälische Provinzial Versicherung AG sowie die Württembergische Versicherung AG.

Dabei bekamen die Allianz, die DEVK sowie die Provinzial Rheinland in allen sechs Dimensionen ein „sehr gut“. Jeweils fünf Mal zu den Top-Anbietern gehören die Huk-Coburg (bis auf Kundenservice) und der LVM (bis auf Preis-Leistungs-Verhältnis).

(Bild: Servicevalue)

Als positiv heben die Studienautoren hervor, dass sich die Branche im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 16.6.2017) in allen sechs Fairness-Kategorien habe steigern können. Dies treffe insbesondere auf die Dimension Kundenservice zu. Allerdings hätten zahlreiche Versicherte kritisiert, ihre Treue würde zu wenig belohnt. Gelobt worden seien dafür vor allem die gut erreichbaren Mitarbeiter und die unkomplizierte Anliegenbearbeitung.

Kfz: Neun Mal „sehr gut“ für Service-, vier Mal für Direktversicherer

Bei den Kfz-Versicherern gab es in der Kategorie Serviceversicherer ebenfalls neun Mal die Bestnote. Hierzu zählen die Aachenmünchener Versicherung AG, die ADAC Autoversicherung AG, die Allianz, die Huk-Coburg, die Landschaftliche Brandkasse Hannover (VGH), der LVM, die Provinzial Rheinland, die Signal Iduna Allgemeine Versicherung AG und die Württembergische.

Anders als bei den Wohngebäudeversicherern erhielt kein Anbieter in allen sechs Dimensionen ein „sehr gut“. Zu den Top-Anbietern zählen die ADAC Autoversicherung (bis auf Schadenregulierung), die Allianz (bis auf Preis-Leistungs-Verhältnis), die Huk-Coburg (bis auf Kundenservice), der LVM (bis auf Produktangebot) und die Signal Iduna (bis auf Kundenkommunikation).

(Bild: Servicevalue)

Bei den Direktversicherern gab es die Bestnote für die Allsecur Deutschland AG, die Ovag Ostdeutsche Versicherung AG, die unter der Marke Bavariadirekt das Direktversicherungs-Geschäft der Versicherungskammer Bayern (VKB) betreibt, die Cosmos Versicherung AG sowie die Huk24 AG.

Jeweils in fünf Dimensionen ein „sehr gut“ erhielt nur die Allsecur (bis auf Kundenservice). In jeweils vier Dimensionen zu den Top-Anbietern gehören die Huk24 (bis auf Kundenservice und Kundenberatung) sowie die Cosmos (bis auf Kundenberatung und Schadenregulierung). In drei Dimensionen gehört die Bavaria Direkt (bis auf Produktangebot, Kundenkommunikation und Preis-Leistungs-Verhältnis) zur Spitzengruppe.

(Bild: Servicevalue)

Zum Teil deutliche Verbesserung

Die Studienautoren haben bei den Serviceversicherern im Vergleich zum Vorjahr (VersicherungsJournal 25.4.2017) eine Verbesserung in allen Leistungsdimensionen ausgemacht. „Vor allem in der Kernkompetenz ‚faire Schadenregulierung‘ machen die Anbieter einen hervorragenden Job“, heißt es von Servicevalue.

Die Direktversicherer haben besonders in Sachen Kundenservice zugelegt, so die Studienautoren weiter. Eine Steigerung sei auch in der Dimension „faires Preis-Leistungs-Verhältnis“ zu beobachten gewesen.

Allround: Ebenfalls neun „sehr gute“ Anbieter

Bei den Allround-Versicherern erhielten ebenfalls neun Anbieter ein „sehr gut“. Dies waren die Allianz, die Cosmosdirekt, die DEVK, die Ergo Direkt Versicherungen, die Huk24, die Huk-Coburg Versicherungsgruppe, die LVM Versicherungen, die SV Sparkassenversicherung sowie die VGH Versicherungen (Aufzählung in alphabetischer Reihenfolge).

Jeweils in allen sechs Dimensionen zur Spitzengruppe gehören die Cosmosdirekt, die Ergo Direkt, die Huk-Coburg sowie die SV Sparkassenversicherungen. Jeweils fünf Mal ein „sehr gut“ gab es für die Allianz und den LVM (jeweils bis auf Preis-Leistungs-Verhältnis).

(Bild: Servicevalue)

Die Allianz, die Huk-Coburg und der LVM gehören in allen drei Servicevalue-Untersuchungen zur Spitzengruppe. Die Allianz und die Huk-Coburg erhielten sogar vier Auszeichnungen, da sie in Kraftfahrt sowohl in der Kategorie Serviceversicherer als auch für ihren Direktversicherer ein „sehr gut“ erhielten.

Weitere Studiendetails und Bezugsmöglichkeiten

Weitere Details zu der 309-seitigen Dokumentation der Studie „Kundenurteil: Fairness von Wohngebäudeversicherern 2018“ und Informationen zur kostenpflichtigen Bestellung sind in diesem Studienflyer im PDF-Format (450 KB) zu finden.

Informationen zur 412-seitigen Studie „Kundenurteil: Fairness von Kfz-Versicherer 2018“ gibt es unter diesem Link (PDF, 500 KB). Weitere Infos zu der 345-seitigen Untersuchung „Kundenurteil: Fairness von Versicherern 2018“ finden sich unter diesem Link (PDF, 470 KB).