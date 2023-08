Das deutsche Geschäft hinkt bei der Allianz SE teilweise hinterher

11.8.2023 – Der Konzern konnte vor allem dank der Schaden- und Unfallversicherung sowohl im zweiten Quartal wie im ersten Halbjahr 2023 deutliche Steigerungen beim Geschäftsvolumen und beim operativen Ergebnis verbuchen. In der Lebens- und Krankenversicherung in Deutschland machten sich allerdings konjunkturelle Einflüsse negativ bemerkbar.

Die Allianz SE hat sowohl im zweiten Quartal 2023 wie im ersten Halbjahr 2023 nach Einschätzung von Finanzchef Giulio Terzariol ein „sehr starkes Ergebnis“ erzielt. Das erläuterte der Manager am Donnerstag bei der Präsentation des Halbjahresberichts (PDF, 3,2 MB).

Einfluss durch Preis- und Volumeneffekte

Giulio Terzariol (Archivbild: Müller)

Gut lief wie im Vorjahr vor allem die Schaden- und Unfallversicherung (20.2.2023). Dieser Geschäftsbereich trug im zweiten Quartal 17,6 Milliarden Euro den beitragseinnahmen bei. Das waren acht Prozent mehr als im entsprechenden Vorjahresquartal.

Das Geschäftsvolumen des Konzerns legte im Quartalsvergleich weltweit um 5,9 Prozent auf 39,6 Milliarden Euro zu und im Halbjahresvergleich um 4,8 Prozent auf 85,6 Milliarden Euro.

Im Halbjahresvergleich betrug der Anstieg sogar 9,8 Prozent auf 41,7 Milliarden Euro. Dabei lagen der Preiseffekt bei 6,4 Prozent und der Volumeneffekt bei 5,4 Prozent.

In Deutschland legte das Segment im Quartalsvergleich vor allem durch den Preiseffekt um 4,8 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro zu. Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich hierzulande im zweiten Quartal 2032 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal jedoch um 0,6 Prozentpunkte auf 90,3 Prozent, während sie sich insgesamt um 0,4 Prozentpunkte auf 92,2 Prozent verbesserte.

Mit Schaden/Unfall fast vier Milliarden Euro verdient

Das operative Ergebnis erhöhte sich in der Schaden- und Unfallversicherung insgesamt im Quartalsvergleich um 10,8 Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro und im Halbjahresvergleich um 16,3 Prozent auf 3,9 Milliarden Euro. Dazu haben sowohl ein verbessertes versicherungs-technisches Ergebnis wie ein höheres operatives Finanzergebnis beigetragen.

Ein starkes operatives Ergebnis zeigte laut Terzariol auch die Lebens- und Krankenversicherung. Es legte im Quartalsvergleich um 22,5 Prozent auf 1,2 Milliarden Euro zu und im Halbjahresvergleich von 1,8 Milliarden auf 2,5 Milliarden Euro.

Neugeschäft in der deutschen Lebensversicherung sinkt

Diese Ergebnisverbesserung wurde seinen Angaben zufolge hauptsächlich in den USA erzielt. Auch der Anstieg des Barwertes der Neugeschäftsbeiträge von 16,5 Milliarden auf 17,7 Milliarden Euro im Quartalsvergleich kommt in erster Linie aus den USA.

Letzterer ging in Deutschland im Vergleich zum zweiten Quartal 2022 dagegen in der Lebensversicherung um 18,2 Prozent auf 3,5 Milliarden Euro zurück und in der deutschen Krankenversicherung um 14,2 Prozent auf 591 Millionen Euro. Ursächlich dafür seien insbesondere konjunkturelle Einflüsse gewesen, wurde dazu erläutert.

Dies und eine ähnliche Entwicklung in Italien haben auch den Rückgang des gesamten Barwertes der Neugeschäftsmarge von 37,6 Milliarden auf 36,2 Milliarden Euro im Halbjahresvergleich zu verantworten. Die Neugeschäftsmarge sank im Quartalsvergleich von 6,3 auf 6,2 Prozent und stieg im Halbjahresvergleich von 5,5 auf 5,8 Prozent.

Kennzahlen erstes Halbjahr 2023 (Bild: Allianz)

Asset Management verwaltet weniger Vermögen

Im Asset Management sank das zur Jahresmitte für Dritte verwaltete Vermögen gegenüber dem Ende des ersten Quartals bei Nettomittelzuflüssen von 2,7 Milliarden Euro durch negative Währungseffekte in Höhe von 10,5 Milliarden Euro um sechs Milliarden auf 1,7 Billionen Euro. Das operative Ergebnis ging im Quartalsvergleich um neun Prozent auf 703 Millionen Euro zurück.

Im Halbjahresvergleich sanken die operativen Erträge in diesem Geschäftsfeld aufgrund geringerer Erträge aus dem verwalteten Vermögen um 7,5 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis verminderte sich um 11,1 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.

Für das zweite Halbjahr 2023 zeigte sich die Allianz SE laut Terzariol angesichts der Entwicklungen im ersten Halbjahr optimistisch. Zugleich schien ihm jedoch Vorsicht geboten.

Das für das Gesamtjahr angepeilt Ziel beim operativen Ergebnis in Höhe von 14,2 Milliarden Euro – plus oder minus eine Milliarde Euro – werde daher bestätigt. Trotz des im Konzern insgesamt im Halbjahresvergleich um 14,9 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro angewachsenen operativen Ergebnisses werde es jedoch nicht angehoben.