Darag sammelt 260 Millionen Euro ein

1.8.2018

Die Darag Deutsche Versicherungs- und Rückversicherungs-AG hat eine Eigenkapital-Finanzierung in Höhe von 260 Millionen Euro bekannt gegeben. Der Run-off-Spezialist will mit dem eingesammelten Kapital seine Pläne „für den Ausbau der US-Aktivitäten vorantreiben“, wie es in einer Unternehmensmitteilung heißt.

Die Finanzierung erfolgte durch die Londoner Investmentgesellschaft Aleph Capital Partners LLP und die auf den Mittelstand ausgerichtete Private-Equity-Gesellschaft Crestview Partners. „In Europa haben wir bereits einen langen Weg zurückgelegt. In den Vereinigten Staaten sehen wir eine substanzielle Nachfrage nach erfahrenen Ankäufern wie der Darag“, erklärte Stuart Davies, Vorstandsvorsitzender der Darag, zu den Plänen.

Das Unternehmen konzentriert sich seit 2009 auf das Run-off-Geschäft und hat nach eigenen Angaben bereits 23 Transaktionen in 15 Ländern mit einem Wert von 740 Millionen Euro abgeschlossen. Seit 2014 ist die Darag im Besitz des Investors Keyhaven Capital Partners (VersicherungsJournal 24.6.2014).