Dank Strategieprogramm: Für die Munich Re und Ergo war auch 2024 sehr erfolgreich

27.2.2025 – Das Strategieprogramm „Ambition 2025“, das in diesem Jahr ausläuft, war ein voller Erfolg. Dies wurde bei der Präsentation der Geschäftsergebnisse 2024 der Munich Re mit Blick auf das Wachstum beim Umsatz wie beim Ertrag in allen Geschäftsbereichen herausgestellt. Auch der Blick in die Zukunft ist sehr optimistisch. Daran ändert auch nichts, dass die Munich Re durch die Waldbrände in Los Angeles im Januar mit voraussichtlich 1,2 Milliarden Euro belastet sein wird.

Das Ertragsniveau der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München (Munich Re) „hat sich im Rahmen unseres 5-Jahres-Strategieprogramms Ambition 2025, das wir in diesem Jahr abschließen, sehr deutlich und nachhaltig verbessert“. Das ließ Konzernchef Dr. Joachim Wenning bei der Präsentation der Konzern-Jahresergebnisse 2024 wissen.

Das gelte sowohl für das Rückversicherungsgeschäft wie für die Erstversicherungstochter, die Ergo-Versicherungen, und nicht zuletzt aufgrund der Ergebnisse des Berichtsjahres. In dem kletterte das Konzernergebnis von 4,6 Milliarden auf 5,7 Milliarden Euro.

Es übertraf damit deutlich das ursprüngliche Ergebnisziel von fünf Milliarden Euro und war das vierte Mal in Folge, dass es besser ausfiel als erwartet, wie hervorgehoben wurde. Die Rückversicherung trug dazu bei einer Umsatzsteigerung von 37,8 Milliarden Euro auf 40 Milliarden Euro im Berichtsjahr 4,9 Milliarden Euro bei – nach 3,9 Milliarden Euro im Jahr zuvor.

Ergo-Ergebnis nimmt von 721 Millionen auf 791 Millionen Euro zu

Die Ergo erzielte eine Ergebnisverbesserung von 721 Millionen auf 791 Millionen Euro. Dazu steuerte das Segment Ergo International 301 Millionen Euro bei – nach 286 Millionen Euro im Jahr zuvor (VersicherungsJournal 27.2.2024).

Bei Ergo Schaden/Unfall Deutschland nahm das Ergebnis von 252 Millionen auf 260 Millionen Euro zu und bei Ergo Leben/Gesundheit von 183 Millionen auf 230 Millionen Euro.

Der Versicherungsumsatz stieg bei der Ergo von 20,1 Milliarden auf 20,8 Milliarden Euro. Das Segment Leben/Gesundheit Deutschland trug dazu 10,1 Milliarden Euro bei – nach 9,9 Milliarden Euro im Jahr zuvor.

Schaden-Kosten-Quote stieg im Segment Schaden/Unfall

In Schaden/Unfall Deutschland sorgten den Angaben zufolge insbesondere Tarifanpassungen in der Kraftfahrtversicherung für einen Umsatzanstieg von 4,5 Milliarden auf 4,7 Milliarden Euro. Bei Ergo International waren hauptsächlich das Schaden-/Unfallgeschäft in Polen und Thailand sowie Gesundheit in Spanien für den Umsatzanstieg von 5,6 Milliarden auf sechs Milliarden Euro ursächlich.

Die Schaden-Kosten-Quote stieg im Segment Schaden/Unfall Deutschland von 88,9 auf 89,2 Prozent. Bei der Ergo International nahm sie von 90,1 auf 91,9 Prozent zu.

Kapitalanlageergebnis verbessert sich ebenfalls deutlich

Eine deutliche Steigerung von 5,4 Milliarden auf 7,2 Milliarden Euro erzielte der Konzern 2024 ebenso beim Kapitalanlageergebnis. Das ist vor allem auf den Anstieg der laufenden Erträge von sieben Milliarden auf 8,1 Milliarden Euro aus dem von 218,5 Milliarden auf 230,7 Milliarden Euro angewachsenen Kapitalanlagenbestand zurückzuführen.

Hier schlage sich insbesondere die kontinuierliche Wiederanlage in hohe Zinsniveaus positiv nieder, wie betont wurde. Hierzu nehme die Munich Re bewusst Verluste aus dem Abgang von festverzinslichen Anleihen – die sich von 588 Millionen auf 986 Millionen Euro erhöhten – in Kauf, um durch die Neuanlage schneller von höher verzinslichen Anleihen zu profitieren.

Zusätzlich hätten aber auch positive Aktienmarktentwicklungen sowie positive Wertentwicklungen bei alternativen Investments zur Gesamtrendite beim Kapitalanlageergebnis von 3,1 Prozent beigetragen. Die laufende Rendite lag bei 3,5 Prozent und die Wiederanlagerendite bei 4,4 Prozent.

Gewinnziel wird für das laufende Jahr deutlich angehoben

Für das laufende Jahr rechnet die Munich Re mit einer Kapitalanlagerendite von mehr als drei Prozent. Das Gewinnziel des Konzerns wird auf sechs Milliarden Euro angehoben.

An dieser Erhöhung wird – zumindest vorerst – auch festgehalten, obwohl durch die verheerenden Waldbrände in Los Angeles im Januar nach ersten Schätzungen eine Belastung in Höhe von 1,2 Milliarden Euro auf die Munich Re zukommen wird. 2024 war die Gesamtbelastung aus Großschäden gegenüber dem Vorjahr in der Rückversicherung von 3,3 Milliarden auf 3,9 Milliarden Euro gestiegen.

Die optimistische Gewinneinschätzung resultiert auch daher, dass das Erneuerungsgeschäft in der Rückversicherung im Januar „in einem weiterhin sehr attraktiven Marktumfeld“ stattgefunden habe, wie mitgeteilt wird. Das von der Munich Re gezeichnete Geschäftsvolumen sank dabei allerdings um 2,4 Prozent, weil einige Preise und Bedingungen nicht den Vorstellungen der Munich Re entsprochen hätten.

Versicherungsumsatz von 64 Milliarden Euro erwartet

Als Versicherungsumsatz des Konzerns werden im laufenden Jahr 64 Milliarden Euro erwartet. Dazu soll die Rückversicherung 42 Milliarden Euro beitragen und die Ergo 22 Milliarden Euro.

Letztere soll 2025 ein Ergebnis von 0,9 Milliarden Euro erzielen. Im Rückversicherungsgeschäft soll der Nettogewinn auf 5,1 Milliarden Euro anwachsen.

Ausgebaut werden sollen 2025 vor allem die weniger zyklischen und weniger volatilen Geschäftssegmente, wie erläutert wurde. So werde beispielsweise eine Top-Player-Position in der weltweiten Spezialversicherung angestrebt.

Dividende soll um 33 Prozent steigen

In der Berichterstattung werde die Entwicklung des Segmentes Global Speciality Insurance (GSI), das inzwischen bereits rund 30 Prozent des Umsatzes in der Schaden-/Unfall-Rückversicherung ausmache, daher künftig gesondert ausgewiesen. Bei der Ergo werden dagegen Leben/Gesundheit Deutschland und Schaden/Unfall Deutschland zu Ergo Deutschland zusammengefasst.

Für Ergo International werde die Chance auf profitables Wachstum insbesondere in Schaden/Unfall in Polen sowie in Gesundheit in Belgien gesehen. Im indischen Geschäft liege der Fokus auf einer Stärkung der Profitabilität.

Die Aktionäre sollen aufgrund des guten Ergebnisses des Berichtsjahres eine um 33 Prozent auf 20 Euro erhöhte Dividende erhalten. Außerdem soll der Hauptversammlung ein neuer, um 500 Millionen Euro auf zwei Milliarden Euro ausgeweiteter Aktienrückkauf vorgeschlagen werden.

Letzteres soll auch dazu beitragen, die Solvenzquote in Richtung des Zielkorridors von 175 bis 220 Prozent abzusenken. Im Berichtsjahr war sie noch weiter von 267 auf 287 Prozent angestiegen.