DA Direkt will mit neuem Vorstandsressort das Geschäft forcieren

19.5.2022

René Billing (39) ist mit sofortiger Wirkung Vorstand Produkte und Analytics der DA Deutsche Allgemeine Versicherung AG (DA Direkt). In dem neu geschaffenen Ressort werde er den weiteren Ausbau des Sachversicherungs-Geschäfts sowie die Weiterentwicklung der Bereiche Pricing und Data Analytics verantworten, heißt es in einer Pressemitteilung am Donnerstag.

Diese Aufgaben hatte er bereits zuvor eine Managementebene tiefer als Head of Product, Pricing & Analytics verantwortet. Der Manager ist seit 2019 in den Diensten der Tochtergesellschaft der Zurich Gruppe Deutschland. Vorherige Karrierestationen waren die HDI Versicherung AG, bei der er die Abteilung Pricing leitete, und das Beratungsunternehmen Willis Towers Watson GmbH. Billing studierte Mathematik und ist Aktuar der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. (DAV) sowie Certified Enterprise Risk Actuary (CERA).

René Billing (Bild: DA Direkt)

„René hat die Bereiche Product, Pricing und Analytics seit Beginn der digitalen Transformation von DA Direkt in 2019 auf ein neues Niveau gehoben“, wird Peter Stockhorst, Vorstandsvorsitzender der DA Direkt, zitiert. Dazu gehöre insbesondere der sehr erfolgreiche Aufbau des neuen Geschäftsfeldes der Krankenzusatz-Versicherung.