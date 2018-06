D&O-Spezialmakler Howden holt neuen Chef von der Konkurrenz

7.6.2018

Die Howden Germany GmbH (früher Hendricks & Co GmbH) bekommt zum 1. Juli mit Marc Armon (39) einen neuen Geschäftsführer. Er soll in enger Kooperation mit Michael Hendricks, dem langjährigen Howden-Geschäftsführer und heutigen anwaltlichen Berater des Maklers, vor allem das Dienstleistungsspektrum für die Versicherungskunden ausbauen, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Hierzu gehört unter anderem der Aufbau digitaler Plattformen.

Armon kann auf über zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Assekuranz zurückgreifen, großteils als Versicherungsmakler. Die letzten eineinhalb Jahre war der gelernte Versicherungskaufmann, MBA-Absolvent und Betriebswirt mit Schwerpunkt internationales Management als Sprecher der Geschäftsführung beim Assekuradeur Dual Deutschland GmbH beschäftigt (VersicherungsJournal 21.11.2016). Davor war er 13 Jahre in verschiedenen Führungspositionen für den Industriemakler Funk Gruppe tätig, zuletzt als Leiter der Niederlassung Köln.

Marcel Armon (Bild: Hardy Welsch)

Der seit rund zwei Jahren als Geschäftsführer tätige Roul Bhadra Chaudhuri wird weiter für den kaufmännischen Bereich zuständig sein, so das Unternehmen auf Nachfrage. Howden Germany hat laut dem jüngst im Bundesanzeiger veröffentlichten Jahresabschluss im abgelaufenen Geschäftsjahr (1. Oktober 2016 bis 30 September 2017) mit gut 70 Mitarbeitern an den drei Standorten Düsseldorf, Hamburg und München Umsatzerlöse von 16,2 Millionen Euro erzielt.