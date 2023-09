Cyberrisiken: Neuer Assekuradeur startet am deutschen Markt

20.9.2023

Der Cyber-Versicherungsmarkt in Deutschland bekommt mit der Stoïk GmbH einen neuen Mitspieler. Der französische Assekuradeur, spezialisiert auf die Absicherung von kleinen und mittleren Unternehmen, ist seit September mit einem eigenen Standort in Köln vertreten und startet ab sofort mit dem Aufbau seines Vertriebsteams.

Als Geschäftsführerin der deutschen Niederlassung des Insurtechs tritt Franziska Geier an. Sie bringt über neun Jahre Erfahrung im internationalen Versicherungsgeschäft mit und arbeitete als „Country Managerin“ und „Head of Stategy Europe“ für die Markel Insurance SE in Frankreich.

Als frischgekürte Landeschefin von Stoïk setzt Geier auf die Zusammenarbeit mit dem unabhängigen Vertrieb: „Aus meiner Erfahrung kann ich bestätigen, dass Makler in der kommerziellen Versicherungsindustrie auch in Zukunft eine tragende Rolle spielen. Daher werden wir besonders auch in Deutschland dafür sorgen, unsere Makler in ihrer Funktion als Risikomanager zu unterstützen.“

Franziska Geier (Bild: Stoik)

Der Assekuradeur garantiert seinen Vertriebspartnern „volldigitale Prozesse“. Das heißt, eine Antragsstrecke zum selbstständigen Quotieren für Kunden mit einem Umsatz bis zu 50 Millionen Euro sowie Underwriting-Kapazitäten von bis zu fünf Millionen Euro für Kunden bis zu 500 Millionen Umsatz. Makler können hier Kontakt mit der Niederlassung in Köln aufnehmen.