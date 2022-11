Cyber: US-Insurtech steigt in den deutschen Markt ein

7.11.2022

Die US-amerikanische Corvus Insurance ist nach eigenen Angaben mit dem US-amerikanischen Versicherer The Travelers Companies eine mehrjährige Zusammenarbeit eingegangen, um den kontinentaleuropäischen Markt zu betreten. Das Unternehmen bietet sogenannte „Smart Commercial Insurance“-Produkte an, die auf KI-gesteuerten Risikodaten basieren.

Vor kurzem sei die Niederlassung in Frankfurt am Main eröffnet worden. Der Assekuradeur firmiert als Corvus Underwriting GmbH, Geschäftsführer ist Oliver Delvos. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung werde die „europäische Expansion“ des „Smart Cyber Insurance“-Angebots „zunächst auf kleine und mittelständische Unternehmen mit einem Jahresumsatz von bis zu einer Milliarde Euro ausgerichtet“ sein.

Makler und Versicherungsnehmer sollen auf lokalisierte „Cyber-Versicherungstools sowie die gemeinsame Cyber-Underwriting-Expertise von Corvus und Travelers“ zurückgreifen können. Das Angebot soll sich „zunächst auf Deutschland und Österreich konzentrieren“. Als „Teil der langfristigen Wachstumsstrategie in Europa“ will Corvus zusätzliche Niederlassungen in Europa eröffnen.

Corvus wurde 2017 gegründet. Der Hauptsitz befindet sich in Boston, Massachusetts, Niederlassungen gibt es in London und nunmehr in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben weltweit über 300 Mitarbeiter.