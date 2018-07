Credit Life erweitert das Geschäftsfeld

19.7.2018 – Die Credit Life baut ihr Angebot aus. Neu im Portfolio des Unternehmens sind Absicherungslösungen für neue Zielgruppen. Der Vertrieb soll in erster Linie über Kooperationspartner aus den Bereichen Bausparkassen, Energieversorger und weiter über Banken und Versicherer erfolgen.

WERBUNG

Bisher war die Credit Life AG vor allem in der Sparte Leben aktiv (VersicherungsJournal 11.5.2018). Klassisches Standbein der Tochter der Rheinland Holding AG sind seit über 30 Jahren die Risikolebens-Versicherung und Restkreditversicherungen.

Absicherung von Zahlungsverpflichtungen von Verbrauchern

Die neuen Absicherungslösungen adressieren Verbraucher, die finanzielle Engpässe gegenüber Unternehmen absichern wollen. Credit Life reagiert damit nach eigener Aussage auf die gestiegene Nachfrage im Endkundenmarkt.

„Unsere Beobachtung ist, dass Verbraucher ihre Zahlungsverpflichtungen nicht gut genug vor finanziellen Einbußen absichern. Daher bieten wir jetzt spezielle Absicherungslösungen für Kunden zum Beispiel von Energieversorgern, digitalen Mobilitätsanbietern, Bausparkassen, Bezahldiensten und Start-ups an“, erklärt Credit-Life-Vorstand Andreas Schwarz gegenüber dem VersicherungsJournal.

Seit Beginn dieses Jahres ist Schwarz auch Mitglied im Vorstand der Rheinland Holding AG mit Verantwortung für das Ressort Bancassurance/ Kooperationen und Vorstand der Konzerntochter Rhion Versicherung AG (VersicherungsJournal 8.1.2018).

Verkauf über produktakzessorische Vermittler

Andreas Schwarz (Bild: Credit Life)

Als konkretes Beispiel nennt Schwarz Kunden von Bausparkassen, die über die neuen Policen ihre Beiträge für die gesamte Laufzeit versichern könnten. Die Bausparkassen seien dann auch gleichzeitig die Vertriebskanäle für Credit Life. Der Leistungsumfang des Versicherers werde individuell mit den jeweiligen Unternehmen abgestimmt, erklärt Schwarz.

„Immer wieder haben wir erfolgreich mit ganz unterschiedlichen Partnern Lösungen für diverse Branchen entwickelt. Dieses Know-how werden wir jetzt auf neue Geschäftsfelder wie beispielsweise auf Bausparkassen ausweiten“, erläutert der Vorstand dazu.

Seine Kooperationspartner, die als produktakzessorische Vermittler aktiv sind, werde der Versicherer außerdem mit diversen zusätzlichen Angeboten unterstützen. Dazu gehören Schulung und Training der Außendienstmitarbeiter, Beratung in juristischen Fragen, etwa in Bezug auf die Ausgestaltung von Vertragsmodellen oder aktuell in Fragen zur IDD und DSGVO.

Zweistelliges Wachstum angepeilt

Klassische Vertriebskanäle wie unabhängige Vermittler werden zunächst nicht angesprochen. Nach Aussage von Schwarz sei der Verkauf „über digitale Makler aber in Zukunft nicht ausgeschlossen“. Eine konkrete Entscheidung stehe dazu noch aus.

Das Vertriebsmodell von Credit Life, neue Produkte über produktakzessorische Vermittler zu verkaufen, unterstreicht, dass dieser Kanal weiter an Bedeutung gewinnt. Dies zeigt auch der aktuelle Auszug aus dem Versicherungsvermittler-Register des Deutschen Industrie- und Handelskammertag e.V. (DIHK). Laut den Zahlen für das zweite Quartal gab es bei den produktakzessorischen Vermittlern ein Plus von über zehn Prozent (auf 4.217 Registrierungen) zu verzeichnen (VersicherungsJournal 16.7.2018).

Diese Entwicklung könnte den Zielvorgaben des Versicherers für die nächsten Jahre entgegenkommen. „Derzeit wachsen wir über zehn Prozent pro Jahr. Für die nächsten drei bis fünf Jahre wollen wir gute zweistellige Wachstumsraten erreichen und unsere Marktposition weiter ausbauen“, erklärt Schwarz.