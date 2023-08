Cpit Comparit kauft ObjectiveIT

22.8.2023 – Das von Matthias Brauch gegründete Vergleichs- und Analysehaus hat das Softwareunternehmen vollständig übernommen. Der Kauf soll die Entwicklung neuer Lösungen beschleunigen. Der Maklerpool Blau direkt ist bei dem Geschäft auf der Käufer- und der Verkäuferseite beteiligt. Comparit hat inzwischen die Firma und den Geschäftssitz geändert sowie den Geschäftsführer Stephan Schinnenburg abberufen.

Die Cpit Comparit GmbH hat die ObjectiveIT GmbH übernommen. Das hat das Vergleichs- und Analysehaus am vergangenen Donnerstag mitgeteilt.

Oliver Fink bleibt als Geschäftsführer

Oliver Fink (Bild: privat)

Auf Nachfrage des VersicherungsJournals erklärte eine Sprecherin, dass die Geschäftsanteile am 14. August übertragen wurden. Der Kaufpreis sei vertraulich.

ObjectiveIT ist seit 2006 Hersteller der Vergleichssoftware für Krankenversicherungen „Levelnine“. Die wird nach Unternehmensangaben von 20.000 Anwendern eingesetzt.

Anfang 2024 soll ein Rechner für Kfz-Versicherungen auf den Markt kommen und danach auch Vergleiche von privaten Sachversicherungen.

Die bisherigen Gesellschafter waren die Blau direkt GmbH & Co. KG mit 49 Prozent Anteil seit 2018 (VersicherungsJournal 30.1.2018), Oliver Fink und André Frintrop mit jeweils 24,5 Prozent sowie die Logisco Solutions GmbH mit zwei Prozent.

Oliver Fink bleibt alleiniger Geschäftsführer des Softwarehauses. Zusätzlich wird er CMO bei der neuen Muttergesellschaft.

Blau direkt bleibt engagiert

Der bisherige Gesellschafter Blau direkt bleibt trotz Verkauf seiner Anteile im Geschäft. Denn der Maklerpool hat als Blau direkt GmbH 15 Prozent und als Blau direkt tech GmbH 25,2 Prozent Anteil an Cpit Comparit, also zusammen 40,2 Prozent.

Weitere Gesellschafter sind das Softwarehaus Wiso-Tech GmbH (26 Prozent), die Nine Lives GmbH & Co. KG (25 Prozent), die Netfonds AG (5,9 Prozent) und die Phönix Maxpool Gruppe AG (2,9 Prozent). Die Anteilseigner der Wiso-Tech sind Comparit-Geschäftsführer Matthias Brauch und Wiso-Tech-Geschäftsführer zu je 37 Prozent sowie die Empira AG.

Auf die Frage, warum die Gesellschafterstruktur so verschachtelt ist, antwortet das Unternehmen: Die Struktur sei für junge Technologieunternehmen typisch. Das Poolen der Mitarbeiter-Beteiligungen in der KG sei deutlich flexibler als es bei Direktbeteiligungen an einer wesentlich formenstrengeren GmbH der Fall wäre.

Nach Aussagen von Comparit gehört das Unternehmen mehrheitlich den Mitarbeitern. Dabei addiert das Start-up die Beteiligungen von Wiso-Tech und Nine Lives von zusammen 51 Prozent, ohne zu berücksichtigen, dass dort nicht nur Mitarbeiter beteiligt sind.

Das plant Cpit Comparit

Matthias Brauch (Bild: Comparit)

Das Vergleichs- und Analysehaus war im April 2022 gegründet worden. Damals war der Initiator Matthias Brauch noch Geschäftsführer der Softfair GmbH (26.10.2022). Weiterer Geschäftsführer der Neugründung war Stephan Schinnenburg.

Der ist von diesem Amt im August abberufen worden, nachdem er im März Vorstandsvorsitzender der Landesschadenhilfe Versicherung VaG wurde (22.3.2023). Im Juli 2023 wurde die als Comparit gegründete Comparit in Cpit Comparit umfirmiert und der Sitz von Königstein im Taunus, dem Wohnort von Schinnenburg, nach Hamburg, dem Wohnsitz von Brauch verlegt.

Zu seinen Plänen erklärt Brauch: „Die Comparit verfolgt mit ihrer Gründung das Ziel, eine unabhängige, technisch und fachlich exzellente Vergleichssoftware an den Maklermarkt zu bringen. Der Erwerb der ObjectiveIT erleichtert und beschleunigt zudem deutlich den Markteintritt der Comparit in den Sparten PKV und Sach.“

Bis Anfang 2024 solle ein erster Prototyp für die Sparte Leben / Biometrie entwickelt werden.