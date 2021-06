Coya mit neuer Spitze und größerem Vorstand

22.6.2021

Die Coya AG erhält einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Max Bachem übernimmt ab sofort von Gründer Andrew Shaw, der weiterhin in beratender Funktion zur Seite stehen wird. Bachem war erst kürzlich als Shaws Stellvertreter von der Axa Konzern AG zurückgekehrt. Er gehörte zu den ersten Mitarbeitern des 2016 gegründeten und 2018 zugelassenen Insurtechs (VersicherungsJournal 11.5.2021).

Der Digitalversicherer vermeldet außerdem, dass Julia Sharonova im März die Position des Chief Acutary und Data Officer übernommen hat. Sie bringt langjährige Erfahrungen in den Bereichen Nicht-Leben und Rückversicherung mit. Zuletzt arbeitete sie als Aktuarin und Data Scientist für die PricewaterhouseCoopers GmbH.

Zudem wird COO Nigel Jankelson zusätzlich zu den Bereichen Operations, People, Culture und Business Development künftig auch die Ressorts Technologie und Engineering verantworten. Der frühere COO der Investment Bank Macquarie in New York ist bereits seit letztem Jahr im Unternehmen.

Max Bachem (Bild: Coya)

„Coya konnte seine Kundenbasis in den letzten sechs Monaten nahezu verdreifachen und zusammen mit Julia und Nigel haben wir alle Fähigkeiten im Vorstand vertreten, um diese Skalierung in allen Unternehmensbereichen weiter zu treiben“, sagt Bachem in einer Pressemeldung von Dienstag. Zuletzt war gemunkelt worden, dass die Berliner in Finanzierungs-Schwierigkeiten stecken. Die wesentlichen Gesellschafter hätten aber noch einmal rund fünf Millionen US-Dollar investiert (Medienspiegel 11.6.2021).