Corona: Schunck bietet Schutz für Impfstoff-Transporte

3.12.2020 – Der auf die Logistikbranche spezialisierte Versicherungsmakler Schunck bietet ab sofort Versicherungskonzepte für die Transporte der Vakzine an. 50 Millionen Euro sollen als Versicherungssumme bereitstehen. Zusätzlich will der Vermittler auch Impfzentren absichern.

WERBUNG

Bald sollen die ersten Impfungen gegen das Coronavirus an bestimmten Personengruppen starten. Impfzentren werden errichtet, die Logistik wird diskutiert, Transportfahrzeuge werden in die Planung einbezogen.

Auch die Versicherung der medizinischen, äußerst wertvollen Fracht wird erörtert. Der Transportversicherer Kravag Logistic Versicherungs-AG und die Helvetia Schweizerische Versicherungs-Gesellschaft AG, Direktion für Deutschland nannten bereits Risikoszenarien, Absicherungsvarianten und offene Fragen, vor denen die Gesellschaften jetzt stehen (VersicherungsJournal 1.12.2020).

Versichert von der Produktion bis zum Patienten

Am Mittwoch meldete die Schunck Group GmbH & Co. KG, dass sie ein Versicherungskonzept für Transporte von Corona-Impfstoffen auf den Markt bringt. Zusätzlich bietet der Versicherungsmakler auch die Absicherung von Impfzentren an.

„Wir sind damit in der Lage, den Versicherungsschutz für Corona-Impfstoffe vom Hersteller bis in die ‚Blutbahn‘ zu gewährleisten“, lässt sich dazu Thomas Wicke in einer Meldung vom Mittwoch zitieren. Der Manager ist seit 2017 Geschäftsführer von Schunck und verantwortlich für Vertrieb und Kundenbetreuung (3.7.2017).

Die Policen sollen Herstellern und Produzenten wie Biontec SE und Pfizer Inc sowie den beauftragten Logistikern wie der DHL International GmbH zur Verfügung stehen. Der Versicherungsschutz gelte weltweit und sei eine Allgefahrenlösung, die „die drei großen Risiken Temperatur, Kühlketten-Unterbrechung sowie Diebstahl abdeckt“, so der auf die Logistikbranche spezialisierte Vermittler.

50 Millionen Versicherungssumme

Peter Kollatz (Bild: Fabian Helmich)

Das Versicherungskonzept von Schunck hat der unternehmenseigene Assekuradeur Atralosecur GmbH entwickelt. „Bereits im Frühjahr dieses Jahres hat die Atralo Lösungen für Schutzausrüstungs-Transporte aus Fernost auf den Markt gebracht“, unterstreicht Peter Kollatz. Er ist seit drei Jahren in der Geschäftsführung bei Schunck und Atalosecur (10.1.2017).

Hinter den Angeboten stehen laut dem Makler „namhafte Versicherer des deutschen Marktes“. Welche Gesellschaften das sind, dazu macht das Unternehmen keine Angaben. Mit den bisher zur Verfügung stehenden Kapazitäten ließen sich, wie Wicke von der „Süddeutschen Zeitung“ zitiert wird, bis zu 50 Millionen Euro Versicherungssumme stemmen.

Die Transportversicherung soll „alle bisher bekannten Temperaturbereiche für den Transport der Impfstoffe“ berücksichtigen. Die Anforderungen an die Kühlkette sind insbesondere beim Vakzin von Biontec und Pfizer besonders hoch, da das Serum bei extremen Minusgraden transportiert und gelagert werden muss.

Versicherungsschutz auch für Impfzentren

Um die Sicherheit der Transporte zu gewährleisten und die Impfstoffe entsprechend zu schützen, sollen spezielle Maßnahmen getroffen werden. Schunck führt hier Sachverständige für Ladekontrolle, Schnittstellen-Überwachung und Schadenfeststellung an. „Dies ist vor allem für die benötigten Tiefkühltransporte wichtig“, erklärt dazu Kollatz.

Neben den Transportversicherungen offeriert Schunck auch Angebote für die Impfzentren: Sie richten sich an die Träger wie Landesbehörden oder Kassenärztliche Vereinigungen. Enthalten seien Sachpolicen wie auch Berufshaftpflicht-Versicherungen für Ärzte und das medizinische Personal in den Einrichtungen.

Seit September ist Schunck Teil der Ecclesia-Gruppe. Der Detmolder Industrieversicherungs-Makler übernahm 75,1 Prozent der Anteile an dem Spezialisten für die Logistikbranche (17.9.2020).