Corona lässt die Vema kalt

28.8.2020 – Bei der Maklergenossenschaft ist von Krise nichts zu spüren. Obwohl die Mitglieder stark im Gewerbegeschäft verankert sind, gibt es keine Provisionseinbrüche. Mehr digitaler Service soll den Dienstleister auch 2020 wachsen lassen.

Trotz der Corona-Krise rechnet die Vema Versicherungsmakler Genossenschaft e.G. für dieses Jahr mit höheren Umsätzen. „Wir gehen davon aus, dass unsere Erlöse um rund zehn Prozent wachsen werden“, sagte der Vorsitzende Hermann Hübner bei der Vorstellung der Geschäftsentwicklung.

Das Geschäft sei im ersten Halbjahr 2020 nicht eingebrochen, sondern auf gleicher Höhe geblieben. Zwar hätten einzelne Sparten wie die betriebliche Altersvorsorge oder die Kfz-Versicherung zeitweilig geschwächelt, das sei aber durch andere Sparten, etwa die Berufsunfähigkeits-Versicherung, ausgeglichen worden.

Leichte Wachstumsdelle durch Corona

Hermann Hübner (Bild: Vema)

„Wir hätten aber eigentlich etwas mehr rausbekommen müssen“, sagte der stellvertretende Vorsitzende Andreas Brunner. „Denn wir haben rund sieben Prozent mehr Versicherungsmakler an Bord.“ Für 2021 rechnet er aber mit Umsatzrückgängen bei den Provisionen im Bereich der gewerblichen Haftpflicht- und der Betriebsunterbrechungs-Versicherung.

Dann würden sich die Umsatzeinbrüche durch Corona auswirken. Wenn Unternehmen geringere Umsätze erzielen, sinken die abgesicherten Summen und damit auch die Provisionen. Aktuell wächst der genossenschaftliche Serviceanbieter aber weiter. So gibt es bei der Vema keine Kurzarbeit, sondern Neueinstellungen.

Mit Stand Juli 2020 hatte das Unternehmen 155 Mitarbeiter, 21 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch die Zahl der Partnerbetriebe konnte im ersten Halbjahr um 19 Prozent auf 3.098 gesteigert werden.

Die Vema gehört den Versicherungsmaklern selbst. „Das ist der große Unterschied zu Pools, wir sind nur den Interessen unserer Makler verpflichtet“, sagte Brunner. Derzeit gibt es 1.170 Eigentümer. Im ersten Halbjahr 2020 stieg ihre Zahl um 92 Unternehmen. Die Vema will auch in den nächsten Jahren weiterwachsen.

Ab 5.000 Mitgliedern wird der Markt eng

„Unsere Zielmarke liegt bei bis zu 5.000 Unternehmen“, so Brunner. Dann werde es auf dem Markt eng. Mitglieder der Vema können nur größere Makler werden.

Positiv entwickelte sich auch die wesentliche Erlösquelle der Genossenschaft. So stiegen die Overheadprovisionen 2019 um 17,5 Prozent auf 18,1 Millionen Euro. Davon werden fünf Millionen als Umsatzvergütung an die Genossen wieder ausgeschüttet.

Im Vorjahr betrug die Ausschüttung 3,8 Millionen Euro. „Der wirtschaftliche Gewinn kommt bei Genossenschaften eben den Eigentümer zugute“, betonte Vorstand Hübner. Immerhin konnte die Vema noch 3,8 Millionen Euro Gewinn erzielen, die in die Rücklagen gehen. Im Vorjahr lag der Gewinn bei 2,8 Millionen Euro.

Insgesamt würden die Mitglieder Provisionen in Höhe von 200 Millionen Euro erzielen. Diese Zahl nennt die Vema, um mit Pools vergleichbar zu sein.

Bilden sie sich statt der vorgeschriebenen 15 Stunden einfach 20 Stunden weiter. Andreas Brunner, Vorstand Vema

Digitale Ausrichtung hilft durch die Krise

Andreas Brunner (Archivbild: Pohl)

Der Servicedienstleister profitiert in der Corona-Krise von seiner digitalen Aufstellung. So gab es 700 Stunden mehr Onlineberatung. Das Unternehmen nennt sich selbst „Deutschlands führenden Weiterbildungsanbieter für Versicherungsmakler“.

Das Unternehmen erwartet einen Zuwachs von 30 Prozent an Teilnehmern, die die Angebote der eigenen Akademie nutzen. Dann würden 2020 wohl über 186.000 Makler online oder offline weitergebildet werden. Mit einem Plus von acht Prozent will das Unternehmen dann 137.000 Stunden Weiterbildungszeit bieten.

Nicht immer würden alle Angebote auch von den Industrie- und Handelskammern (IHKs) akzeptiert werden. So gäbe es Randveranstaltung, etwa der Umgang mit digitalen Medien, die schon mal problematisch seien. Daher rät Vorstand Brunner den Versicherungsmaklern: „Bilden sie sich statt der vorgeschriebenen 15 Stunden einfach 20 Stunden weiter, dann gibt es keine Probleme, wenn etwas aberkannt wird.“

Neue Angebote

Im Bereich des digitalen Service startet die Vema aktuell den „Beitragscheck“ und die „Vertragsliste“. Mit dem neuen Dienst "Beitragscheck" können Kunden von Vema-Partnern durch Eingabe des Online-Bankings-Zugangs die Zahlungen an Versicherer extrahieren.

Der Kunde kann dann die Versicherungsumsätze an seinen Versicherungsmakler weiterleiten, damit dieser prüfen kann, ob er alle Versicherungsverträge in seiner Verwaltung hat.

Die Vertragsliste ist eine Ergänzung zum Verwaltungsprogramm des jeweiligen Maklers. Hier werden Versicherungsverträge automatisiert aus den Dokumenten in der Vema-Postbox erstellt und den Kunden zugeordnet. „Das positive Feedback der Makler zeigt, wie wichtig es ist, die automatische Post sofort den Verträgen zuzuordnen“, so Brunner.

Gute Note von Mitgliedern

Probleme mit der Schadenregulierung durch Versicherer sieht der Vorstand derzeit nicht. Die Assekuranzen würden sich immer stärker bemühen, Schäden kooperativ zu regeln.

Größtes Problem durch Corona ist derzeit, dass es immer noch große Unsicherheit gibt, wie und mit wie vielen Personen Präsenzveranstaltungen durchgeführt werden dürfen. „Hier müssen wir oft Hotelbuchungen stornieren oder Veranstaltungen neu terminieren“, sagte Brunner.

Insgesamt ist das Klima in der Vema trotzdem sehr entspannt, denn bei einer Umfrage bewerteten 2.422 Geschäftspartner die Arbeit des Servicedienstleisters mit der Schulnote 1,62 noch etwas besser als im Vorjahr. Ein Markenzeichen der Genossenschaft ist Kontinuität. Die beiden Vorstände sind seit 2002 im Amt.