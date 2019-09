Concordia Versicherungen bekommen neuen Vorstandschef

23.9.2019

Im neuen Jahr gibt es bei den Concordia Versicherungen einen Wechsel in der Chefetage: Dr. Heiner Feldhaus wird nach 18 Jahren an der Spitze des Unternehmens (VersicherungsJournal 2.1.2001, 3.4.2002) und 25 Jahren Tätigkeit für die Gruppe am 29. Februar in den Ruhestand gehen.

Neuer Vorstandschef wird am 1. März Dr. Stefan Hanekopf. Das teilte der Konzern am Montag mit. Hanekopf wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2020 in den Vorstand der Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G., der Concordia Oeco Lebensversicherungs-AG und der Concordia Krankenversicherungs-AG berufen.

Stefan Hanekopf

Bild: Concordia

Heiner Feldhaus

Bild: Concordia vor

Der promovierte Wirtschafts-Wissenschaftler Hanekopf kommt von der Öffentlichen Sachversicherung Braunschweig. Dort arbeitete er 17 Jahre in verschiedenen Positionen. Seit Januar 2015 verantwortet der Manager als Mitglied des Vorstandes die Bereiche Kapitalanlagen, Leben, Rechnungswesen und Controlling sowie das Facility Management (19.5.2017, 13.12.2013).

Die Öffentliche Braunschweig hat die Nachfolge bereits geregelt (VersicherungsJournal 23.9.2019).