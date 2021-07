Conceptif und Allianz bedienen gemeinsam Privatkunden

15.7.2021

Der Assekuradeur für das Privatkundengeschäft aus der Conceptif Group AG, die Conceptif Pro GmbH, hat gemeinsam mit der Allianz Versicherungs-AG als Risikoträger eine neue Produktfamilie an den Start gebracht. Die Marke „Cif4all“ spricht Kunden in folgenden Bereichen an: private Haftpflicht-, Hausrat-, Wohngebäude-, Unfall-, Rechtsschutz- und Tierhalterhaftpflicht-Versicherung.

WERBUNG

Die neue Linie bekommt man laut Firmenangaben in den vier Tarifvarianten „classic“, „comfort“, „complete“ und „best advice“ beziehungsweise „best protect“. Unterschiede gibt es hier bei den Leistungen wie der Deckungssumme, dem Einschluss der Best-Leistungsgarantie oder der Summen- und Bedingungs-Differenzierung.

Dieses Merkmal soll Neukunden, die noch laufende Verträge bei anderen Versicherern haben, kostenlos den Conceptif-Schutz bieten, den der Wettbewerber nicht gewährt. Bei den „Best-Advice-Tarifen“ soll der Versicherungsschutz greifen, der im Markt den größten Umfang offeriert. Entscheidend seien hier die Versicherungs-Bedingungen, so der Assekuradeur.

Jörg Winkler (Bild: Conceptif)

„Maklern bieten wir mit dieser Lösung eine sehr weitgehende Beratungs- und Haftungssicherheit“, wirbt Jörg Winkler, Vorstand der Conceptif-Gruppe, in einer Mitteilung für das Angebot. Im Privatkundengeschäft arbeitet der Assekuradeur neben der Allianz mit der Zurich Gruppe Deutschland und der Grundeigentümer-Versicherung VVaG (GEV) zusammen.