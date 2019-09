Conceptif: neuer Name, neue Positionen

24.9.2019 – Personalwechsel bei der Conceptif: Jan Bergmann wird zum Chef des unternehmenseigenen Assekuradeurs. Seine Nachfolge als Leiter für das Produktmanagement tritt Andreas Hackbarth an. Zusätzlich ändert das Unternehmen die Firmenbezeichnungen für die Gruppe und den Pool.

Veränderungen bei der Hamburger Gruppe: Jan Bergmann steigt zum Geschäftsführer der Conceptif Pro GmbH auf. Das Unternehmen wurde im Jahr 2011 als Assekuradeur für das private Komposit-Geschäft gegründet (VersicherungsJournal 30.10.2012). Bergmann folgt auf Jörg Winkler, der sich als Vorstand stärker den strategischen Themen der Unternehmensgruppe widmen wird.

Die Nachfolge von Bergmann als Leiter für das Produktmanagement tritt Andreas Hackbarth an, der auf „langjährige Erfahrungen im Maklerservice bei der Grundeigentümer-Versicherung“ zurückblickt, heißt es in einer Mitteilung am Dienstag. Er soll künftig für den zielgerichteten Ausbau der Produktpalette rund um den Privathaushalt, insbesondere im Gebäudesegment sorgen.

Jörg Winkler

Bild: Conceptif

Jan Bergmann

Bild: Conceptif

Andreas Hackbarth

Bild: Conceptif vor

Namensänderungen für Pool und Firmengruppe

Zum 20-jährigen Bestehen nimmt das Unternehmen außerdem formale Änderungen vor: Aus der Conceptif AG wird die Conceptif Group AG. Der Name verweise stärker auf die übergeordnete Funktion des Unternehmens als Konzept- und Dienstleistungs-Entwickler für die Gesellschaft.

Gleichzeitig wird die Conceptif Pool GmbH ab sofort nur noch Conceptif GmbH heißen. Der Verzicht auf die Bezeichnung „Pool“ bei der GmbH soll stärker den Servicegedanken zum Ausdruck bringen. „Mit dem neuen Namen wird deutlicher, dass wir kein Wettbewerber, sondern Partner der Pools sind“, so Winkler in der Mitteilung.

Gruppe mit sieben Gesellschaften

Zur Conceptif-Gruppe gehören nach eigenen Angaben sieben Gesellschaften, darunter Konzeptentwickler, Pool-Dienstleister für 85 Versicherer und Assekuradeure von Versicherungskonzepten und Online-Services für unabhängige Finanzdienstleister.

Die „Cash Maklerpool-Hitliste 2018“ von Cash.Online führte in ihrer Rangliste der Maklerpools nach Provisionserlösen Conceptif als Pool mit dem größten Wachstum (knapp 34 Prozent) (14.8.2018). 2019 kam das Unternehmen im Ranking nicht vor (22.8.2019).