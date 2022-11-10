Compexx holt Michael Panitz zurück in den Vorstand

22.1.2026

Die Compexx Finanz AG hat einem neuen Vorstandsmitglied die Verantwortung für das operative Geschäft der Finanzberatungsgesellschaft für Privat- und Geschäftskunden übertragen. Der zuvor als Bereichsvorstand tätige Michael Panitz (38) hat zum 1. Dezember planmäßig die Nachfolge von Martin Lütkehaus (64) angetreten, der bislang das Ressort Betrieb, IT und Personal führte.

Michael Panitz (Bild: Compexx)

Lütkehaus ist Ende November in den Ruhestand gegangen, bleibt dem Unternehmen aber in beratender Funktion verbunden. Er war Mitte 2021 in den Compexx-Vorstand gewechselt (VersicherungsJournal 23.6.2021), nachdem er acht Jahre lang COO und später Vorstandsvorsitzender der damaligen Bonnfinanz AG für Vermögensberatung und Vermittlung war.

Panitz saß bereits von August 2016 bis Ende 2017 im Compexx-Vorstand und war für die Bereiche Personal, Produktmanagement, IT, Backoffice und Unternehmenskommunikation zuständig (14.7.2016). Die Aktiengesellschaft gehört seit 2014 mehrheitlich zur Versicherungsgruppe die Bayerische (3.6.2014), deren Exklusivvertrieb Panitz ein Jahr lang (11.10.2019) geleitet hat.

Im neuen Compexx-Führungsgremium ist der Vorstandsvorsitzende Markus Brochenberger (45, 10.1.2019) nach Unternehmensangaben vorrangig für die Themen Strategie, Immobilien und Beteiligungen zuständig. Matthias Ramge (62) (6.2.2025) verantwortet die Bereiche Stammvertrieb, Vertriebsakademie und Marketing. Patrick Vehoff (53) (20.2.2025) leitet die Vertriebsorganisationen.