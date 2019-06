Coface Finanz mit neuer Geschäftsführung

18.6.2019

Am 1. Juli wird ein neues Managementteam in die Führung bei der Coface Finanz GmbH einsteigen. Christian Stoffel (42), Andreas Prescher (40) und Ansgar Kugelstadt (41) starten bei der Factoring-Tochter des Kreditversicherers Coface SA Niederlassung in Deutschland als Geschäftsführer, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Stoffel wird den Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen. Die drei Manager kommen von der Targo Commercial Finance, einer Tochter der Targo Bank AG.

Das Führungstrio folgt auf Stefan Heinzel und Andreas Schlütter. Die beiden ehemaligen Geschäftsführer „haben sich dazu entschieden, eine neue Herausforderung außerhalb von Coface zu suchen“, wie es in der Mitteilung heißt.

Christian Stoffel (Bild: Coface)

Zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens erklärt die Regional CEO der Coface für Nordeuropa, Katarzyna Kompowska: „Wir unterstreichen mit diesem Schritt auch unser klares Bekenntnis zu unserem Factoring-Geschäft in Deutschland.“ Die Managerin wird ebenfalls in der Geschäftsführung der Coface Finanz bleiben.