Clark sammelt frische Millionen ein

26.4.2018

29 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 23,7 Millionen Euro) hat die Clark Germany GmbH jüngst von Investoren eingesammelt. Damit habe man „die bisher größte Series-B-Finanzierung eines Insurtechs […] in Europa“ abgeschlossen, teilte der vor knapp vier Jahren auf den Markt gekommene digitale Versicherungsmakler (VersicherungsJournal 19.6.2015) am Mittwoch mit. Insgesamt belaufe sich das Finanzierungsvolumen damit auf 45 Millionen US-Dollar (rund 36,8 Millionen Euro).

Zu den Kapitalgebern gehören den Angaben zufolge der Fintech-Investor Portag3 Ventures und der transatlantische Fonds White Star Capital. Auch bestehende Investoren wie Coparion, Kulczyk Investments und Yabeo Capital haben ihr Investitionsvolumen aufgestockt, wird weiter mitgeteilt. Hauptanteilseigner bleibe allerdings die Start-up-Plattform Finleap GmbH.

Christopher Oster (Bild: Clark)

Mit dem frisch eingesammelten Kapital will das Unternehmen seine Wachstumspläne finanzieren. „Um die Entwicklung von Clark voranzutreiben, werden wir an unseren Standorten in Frankfurt und Berlin in den Ausbau des Teams, insbesondere in Tech und Marketing, investieren”, lässt sich CEO und Co-Founder Dr. Christopher Oster in einer Pressemitteilung zitieren. Er will das Wachstum weiter steigern „und digitales Versicherungsmanagement als Standard in Europa etablieren“.