Christopher Lohmann engagiert sich bei Emil

26.4.2023

Zum 1. Mai steigt Christopher Lohmann, ehemaliger Talanx-Vorstand und HDI-Deutschlandchef, als Investor und Beiratsvorsitzender bei der Emil Group GmbH ein. Den Beiratsvorsitz übernimmt der Manager von Dr. Udo Bröskamp, wie er auf seinem Linkedin-Profil mitteilt.

Das Technologieunternehmen war vor drei Jahren auch als Assekuradeur für eine Pay-as-you-drive-Police, deren Risikoträger die Gothaer Allgemeine Versicherung AG war, angetreten. Heute konzentrieren sich die Berliner auf ihre proprietäre Software „Emil Insurance Suite“, die Versicherern digital unter die Arme greifen soll (VersicherungsJournal 31.3.2020).

Christopher Lohmann (Bild: HDI)

Lohmann dürfte die Firma noch aus seiner Zeit bei dem ehemaligen Risikoträger kennen. Er war von 2017 bis 2020 Vorstandschef bei der Gothaer Allgemeine Versicherungs-AG (4.10.2016). Danach wechselte er als Vorstandsmitglied zur Talanx AG und führte als Vorstandsvorsitzender die HDI Deutschland AG (2.6.2020).

Ende vergangenen Jahres verließ er den Konzern wieder (8.11.2022). Zum 1. Januar ging er mit seinem ersten eigenen Unternehmen an den Start. Mit der TMV The Mulberry Ventures UG (haftungsbeschränkt) in Köln möchte Lohmann als Unternehmer, Investor, Beirat und Berater Organisationen, Teams und Menschen helfen, zu wachsen und erfolgreich zu sein (25.1.2023).