Chinesischer Versicherer investiert in Finleap

20.11.2018

Der chinesische Versicherungsriese Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. (Umsatz 2017: umgerechnet etwa 187 Milliarden Euro; VersicherungsJournal 13.8.2018) wagt erste Schritte nach Europa. Das Unternehmen beteiligt sich an dem Berliner Firmengründer Finleap GmbH unter Führung von Ramin Niroumand, der die Clark Germany GmbH und den Versicherer Element Insurance AG an den Start brachte.

WERBUNG

Insgesamt konnte der Fintech-Entwickler in der aktuellen Finanzierungsrunde rund 41,5 Millionen Euro einsammeln, so das Unternehmen in einer Mitteilung am Montag. Der größte Kapitalgeber in dieser Runde ist Ping An. Für das Unternehmen mit Sitz in Shenzhen ist es das erste Engagement in Europa.

Mit dem frischen Geld will der Fintech-Gründer Niroumand die eigenen Fintech-Plattformen ausbauen und weitere Märkte erschließen, hieß es weiter. Zu den Geldgebern von Finleap zählen unter anderem die niederländische NIBC Bank, der Rückversicherer Hannover Rück SE sowie die Signal-Iduna-Gruppe.