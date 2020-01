Chefwechsel bei Spezialversicherern

20.1.2020

Thomas Nairz ist seit dem 1. November 2019 Hauptbevollmächtigter der Iptiq EMEA P&C S.A., Niederlassung Deutschland. Die Iptiq Life S.A., Niederlassung Deutschland hat Ralf Krüger zum Hauptbevollmächtigten ernannt.

Das hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) in ihrem Bafin-Journal Januar 2020 (PDF, 1,0 MB) mitgeteilt. Krüger war bereits von 2015 bis 2017 in gleicher Funktion für Iptiq Life tätig und hatte den Posten zwischenzeitlich an Markus Pattard übergeben (VersicherungsJournal 22.6.2015, 16.5.2017).

Über weitere Personalien berichtete die Behörde in ihrem Bafin-Journal Dezember 2019 (PDF, 1,3 MB). Demnach ist Peter Jeurissen mit Wirkung vom 31. Juli 2019 zum Hauptbevollmächtigten des Heilwesenhaftpflicht-Spezialisten SHAM – Société Hospitalière d’Assurances Mutuelles Niederlassung Deutschland berufen worden.

Zudem hat der Kompositversicherer Vakuutusosakeyhtiö Bothnia International Zweigniederlassung Deutschland Philipp Kleyser zum Hauptbevollmächtigten ernannt. Die den jeweiligen Vorgängern erteilte Vollmacht ist jeweils zum gleichen Zeitpunkt erloschen, so die Aufsicht weiter.