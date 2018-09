Chefwechsel bei Spezialversicherern

18.9.2018

Bernhard Wiemann wurde zum Hauptbevollmächtigten der W.R. Berkley Europe AG Niederlassung für Deutschland ernannt. Das hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) in ihrem Bafin-Journal September 2018 (PDF, 1,8 MB) mitgeteilt.

WERBUNG

Wiemann war Mitte 2017 von der Chubb European Group SE, Niederlassung für Deutschland als Vertriebsleiter zu R.W. Berkley gewechselt. Das Unternehmen bietet unter anderem (Manager-) Haftpflicht-, Sach-, technische sowie Flottenversicherungen an.

Über eine weitere Personalie berichtete die Aufsicht in ihrem Bafin-Journal August 2018 (PDF, 1,8 MB). So wurde Manfred Seitz mit Wirkung zum 1. August zum Hauptbevollmächtigten der Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Deutschland berufen. Das Unternehmen bietet neben Seetransport-, Sach- und Unfallversicherungen unter anderem auch Manager- und Berufshaftpflicht-Versicherungen für diverse Geschäftssegmente an. Es ist im Frühjahr 2016 mit Sitz in Düsseldorf als Industrieversicherer in Europa gestartet (VersicherungsJournal 12.10.2016).