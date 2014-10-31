Chefwechsel bei Rechtsschutzversicherer NRV

26.1.2026
Die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG bekommt einen neuen Vorstandssprecher. Ralf Beißer (59) beende seine Tätigkeit bei dem Partner der Nürnberger Versicherungsgruppe, der VHV-Gruppe und der Mannheimer Versicherung AG Ende Juni „im besten gegenseitigen Einvernehmen“, heißt es aktuell vom Unternehmen.
Demnach dankt der Aufsichtsrat Beißer „für sein außergewöhnlich langes und sehr erfolgreiches Wirken“. Der Versicherungsbetriebswirt sitzt seit 25 Jahren im Vorstand des Rechtsschutzversicherers mit Sitz in Mannheim. 2015 hatte er dann den Posten des Vorstandssprechers von Dr. Georg Kayser (74) übernommen (VersicherungsJournal 31.10.2014).
Als Beißers Nachfolger hat der NRV-Aufsichtsrat zum 1. April André Werner zunächst zum Mitglied und ab Juli zum Sprecher des Vorstands ernannt. Der studierte Betriebswirt kommt von der R+V Versicherung AG, bei der er zuletzt als Leiter Generalagenten und Genossenschaftliche Partnervertriebe tätig war.
Vor 31 Jahren hatte Werner seine Karriere bei der damaligen DBV-Winterthur gestartet. Nach deren Übernahme durch die Axa Versicherung AG (15.6.2006) verantwortete er bis 2020 in unterschiedlichen Führungsfunktionen unter anderem das Programm zum strategischen Umbau der Ausschließlichkeitsvertriebe.
Mit einer Anzeige im Extrablatt erreichen Sie mehr als 12.500 Menschen im Versicherungsvertrieb, überwiegend ungebundene Vermittler. Über die Konditionen informieren die Mediadaten.
Ihre Leserbriefe können für andere Leser eine wesentliche Ergänzung zu unserer Berichterstattung sein. Bitte schreiben Sie Ihre Kommentare unter den Artikel in das dafür vorgesehene Eingabefeld.
Die Redaktion freut sich auch über Hintergrund- und Insiderinformationen, wenn sie nicht zur Veröffentlichung unter dem Namen des Informanten bestimmt ist. Wir sichern unseren Lesern absolute Vertraulichkeit zu. Schreiben Sie bitte an redaktion@versicherungsjournal.de.
Allgemeine Pressemitteilungen erbitten wir an meldungen@versicherungsjournal.de.
Geraten Sie in Verkaufssituationen immer wieder an Grenzen?
Wie Sie unterschiedliche Persönlichkeitstypen zielgerichtet ansprechen, erfahren Sie im Praktikerhandbuch „Vertriebsgötter“.
Interessiert? Dann können Sie das Buch ab sofort zum vergünstigten Schnäppchenpreis unter diesem Link bestellen.