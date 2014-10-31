Chefwechsel bei Rechtsschutzversicherer NRV

26.1.2026

Die Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG bekommt einen neuen Vorstandssprecher. Ralf Beißer (59) beende seine Tätigkeit bei dem Partner der Nürnberger Versicherungsgruppe, der VHV-Gruppe und der Mannheimer Versicherung AG Ende Juni „im besten gegenseitigen Einvernehmen“, heißt es aktuell vom Unternehmen.

Demnach dankt der Aufsichtsrat Beißer „für sein außergewöhnlich langes und sehr erfolgreiches Wirken“. Der Versicherungsbetriebswirt sitzt seit 25 Jahren im Vorstand des Rechtsschutzversicherers mit Sitz in Mannheim. 2015 hatte er dann den Posten des Vorstandssprechers von Dr. Georg Kayser (74) übernommen (VersicherungsJournal 31.10.2014).

Als Beißers Nachfolger hat der NRV-Aufsichtsrat zum 1. April André Werner zunächst zum Mitglied und ab Juli zum Sprecher des Vorstands ernannt. Der studierte Betriebswirt kommt von der R+V Versicherung AG, bei der er zuletzt als Leiter Generalagenten und Genossenschaftliche Partnervertriebe tätig war.

André Werner (li.), Ralf Beißer (Bild: NRV)

Vor 31 Jahren hatte Werner seine Karriere bei der damaligen DBV-Winterthur gestartet. Nach deren Übernahme durch die Axa Versicherung AG (15.6.2006) verantwortete er bis 2020 in unterschiedlichen Führungsfunktionen unter anderem das Programm zum strategischen Umbau der Ausschließlichkeitsvertriebe.