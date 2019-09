Carsten Möller verlässt OCC

9.9.2019

Die OCC Assekuradeur GmbH verliert Führungspersonal: Carsten Möller (56), zuständig für Vertrieb, Produktentwicklung, Marketing und Underwriting, geht. Die Verantwortung für das Unternehmen übernimmt Désirée Mettraux, Vorsitzende der Geschäftsführung. Das teilte der Spezialist für die Absicherung von Liebhaberfahrzeugen auf Nachfrage mit.

Mettraux war erst im Juli zu dem hanseatischen Assekuradeur zurückgekehrt (VersicherungsJournal 1.7.2019). Von 2012 bis 2015 war sie bereits als Leiterin der Versicherungstechnik für das Unternehmen tätig, das nach eigenen Angaben über 80 Mitarbeiter beschäftigt.

Désirée Mettraux (Bild: Lucas Ziegler)

Anfang 2015 kam Möller zu OCC und hatte „das große Glück, aus meinem Hobby einen Beruf machen zu dürfen“, wie er sagt. Mit welchem Ziel er seinen Ex-Arbeitgeber verlässt ist noch unklar.

„Carsten Möller hat mit hoher Fachkompetenz und persönlichem Engagement wesentlich zum Erfolg von OCC beigetragen“, so Stefan Richter, Vorstandsmitglied der Provinzial Nordwest Versicherungen, in einer Mitteilung. Seit Mai 2018 hält die Gesellschaft mit 75 Prozent eine Mehrheitsbeteiligung an dem Assekuradeur (23.5.2018).